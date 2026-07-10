Cuando las temperaturas descienden de forma abrupta, mantener el hogar cálido no depende únicamente del calefactor. Las pérdidas de calor a través de ventanas, puertas, paredes o techos pueden reducir significativamente la eficiencia de cualquier sistema de calefacción, obligándolo a trabajar más y aumentando el consumo energético. Detectar estos puntos críticos es el primer paso para mejorar el confort durante el invierno.

Las ventanas son uno de los principales focos de pérdida de calor. Instalar doble vidrio o colocar burletes en las junturas ayuda a disminuir la filtración de aire frío y conservar la temperatura interior por más tiempo. Se trata de una mejora sencilla que puede generar una diferencia importante tanto en el confort como en el ahorro de energía.

Puertas, paredes y techos: los sectores que también hay que revisar

Las puertas también requieren atención, ya que las pequeñas aberturas permiten el ingreso constante de aire frío. Incorporar burletes o sumar cortinas térmicas contribuye a evitar estas filtraciones. A su vez, reforzar el aislamiento de paredes y techos con materiales adecuados, como paneles de espuma u otros aislantes térmicos, ayuda a reducir las pérdidas de calor y mejora la eficiencia de la calefacción en toda la vivienda.

Un calefactor adecuado también mejora el rendimiento

Además de optimizar el aislamiento, elegir un equipo de calefacción acorde al ambiente es otro aspecto clave. En ese sentido, el Caloventor efecto leños TCH30 de Liliana combina tecnología PTC, que permite una calefacción eficiente, con un diseño que incorpora un atractivo efecto visual de leños. De esta manera, ofrece una alternativa que reúne funcionalidad y estética para climatizar distintos espacios del hogar.

Foto Liliana, modificada con IA por El Cronista.

Otro de los diferenciales del equipo es su termostato regulable, que permite seleccionar dos niveles de potencia según las necesidades del momento. Esta función facilita mantener una temperatura estable sin consumir más energía de la necesaria. Además, ubicar correctamente el calefactor dentro del ambiente favorece una distribución más uniforme del calor y mejora su rendimiento.

Una opción para afrontar el invierno con mayor eficiencia

Combinar un buen aislamiento térmico con un sistema de calefacción adecuado permite conservar mejor el calor, reducir el consumo y aumentar el confort durante los días más fríos. En ese contexto, el Caloventor efecto leños TCH30 de Liliana se presenta como una alternativa para quienes buscan calefaccionar sus ambientes de manera eficiente, con un diseño moderno y funciones pensadas para optimizar el uso diario.

El Caloventor efecto leños TCH30 de Liliana está disponible para quienes deseen mejorar su sistema de calefacción. Los interesados pueden conocer más información sobre sus características y adquirir el producto a través de www.liliana.com.ar.