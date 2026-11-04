Entre las opciones más elegidas para sumar vegetación se encuentran la cala, el papiro paraguas y el junco.

No todas las plantas resisten el exceso de agua ni la humedad constante. Algunas de ellas requieren de suelos secos y buena exposición al sol. En un contexto primaveral en el que las lluvias se han vuelto frecuentes a lo largo de la semana, existen algunas alternativas para quienes buscan aportar un poco de color verde a su jardín o balcón.

Entre las opciones más elegidas para sumar vegetación se encuentran la cala, el papiro paraguas y el junco. Estas tres variedades cuentan con ciertas características que les permiten adaptarse a distintas condiciones de luz y crecer en macetas o sectores con abundante humedad.

Cala, papiro y junco: las tres plantas que resisten el exceso de agua.

El papiro paraguas (Cyperus alternifolius), tiene tallos erguidos con hojas finas que abren en forma de abanico. Tolera que sus raíces permanezcan constantemente húmedas y necesita espacios luminosos para desarrollarse.

Por su parte, la cala (Zantedeschia aethiopica) se distingue por sus hojas grandes y sus flores en forma de embudo. Crece en suelos húmedos y ricos en materia orgánica, tanto al sol como en ambientes con un poco de sombra.

El papiro paraguas (Cyperus alternifolius), tiene tallos erguidos con hojas finas que abren en forma de abanico. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

En lo que respecta al junco (Juncus effusus), forma matas de tallos cilíndricos y verticales. Es resistente a los suelos húmedos y puede crecer en sectores con poco drenaje.

¿Cómo cultivar estas plantas en macetas y balcones?

Aunque las tres especies toleran el exceso de humedad, necesitan condiciones diferentes para crecer correctamente.

Cala : puede ubicarse al sol o en semisombra y necesita tierra húmeda.

Papiro paraguas : requiere mucha luz, macetas amplias y humedad constante en las raíces.

Junco: se adapta al sol y a la sombra, aunque crece mejor con abundante luz.

¿Qué cuidados necesitan las plantas después de días de lluvia?

Cabe recordar que durante las jornadas nubladas, la evaporación disminuye y las plantas consumen menos agua. Por eso, antes de volver a regarlas, conviene comprobar cuán húmeda está la tierra a unos centímetros de profundidad.