La aparición de ratas en el jardín suele convertirse en una preocupación para muchas personas. Además de los daños que pueden provocar, estos roedores suelen buscar refugio cerca de viviendas, depósitos y espacios donde encuentran alimento con facilidad.

Aunque existen trampas y productos químicos para combatirlas, cada vez más personas buscan métodos naturales para mantenerlas alejadas. En ese contexto, expertos en control de plagas destacan que ciertas plantas aromáticas pueden actuar como una barrera natural gracias a sus intensos aromas.

Por qué algunas plantas pueden ayudar a mantener alejadas a las ratas

Las ratas poseen un sentido del olfato muy desarrollado, fundamental para encontrar comida, detectar peligros y orientarse en su entorno.

Las ratas poseen un sentido del olfato muy desarrollado, fundamental para encontrar comida, detectar peligros y orientarse en su entorno. (Foto: Archivo) Nigel Harris

Por ese motivo, determinados aromas fuertes pueden resultarles desagradables y hacer que eviten permanecer en determinadas zonas del jardín.

Los especialistas aclaran que estas plantas no eliminan a los roedores ni garantizan una protección absoluta, pero pueden funcionar como una herramienta complementaria para reducir su presencia alrededor del hogar.

Las 3 plantas aromáticas que recomiendan los expertos para ahuyentar ratas

Algunas especies son especialmente valoradas por sus fragancias intensas y por la facilidad con la que pueden cultivarse en patios, jardines o macetas.

1. Menta

La menta es una de las plantas más utilizadas para repeler ratas y ratones de forma natural.

Sus hojas desprenden un aroma intenso que suele resultar molesto para estos animales, especialmente cuando se rozan o liberan sus aceites esenciales.

Se recomienda ubicarla cerca de posibles accesos, rincones protegidos o zonas donde se haya detectado actividad de roedores.

2. Lavanda

Además de aportar color y perfume al jardín, la lavanda contiene aceites naturales con una fragancia muy característica.

Muchos expertos consideran que este aroma puede actuar como elemento disuasorio para distintos tipos de plagas, incluidos los roedores.

Una buena estrategia es plantarla alrededor de cercos, entradas, galpones o espacios donde se almacenan herramientas y alimentos.

3. Romero

El romero también figura entre las plantas aromáticas más recomendadas para este fin.

Su olor intenso puede ayudar a desalentar la presencia de ratas en determinadas áreas del jardín.

Además, presenta una ventaja adicional: es resistente, requiere pocos cuidados y puede mantenerse durante gran parte del año con una adecuada exposición al sol.

Qué otras medidas ayudan a evitar la presencia de ratas en el jardín

Las plantas aromáticas pueden ser útiles, pero los especialistas coinciden en que deben combinarse con buenas prácticas de higiene y mantenimiento.

Para reducir las posibilidades de que aparezcan roedores, recomiendan:

Mantener los tachos de basura siempre cerrados.

No dejar restos de comida al aire libre.

Evitar acumular madera, hojas o materiales donde puedan esconderse.

Sellar grietas y posibles puntos de ingreso a la vivienda.

Mantener el césped y los arbustos bajo control.

La combinación de estas medidas con el uso de menta, lavanda y romero puede contribuir a crear un entorno menos atractivo para las ratas y ayudar a proteger el jardín de manera natural.