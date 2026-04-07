La NASA logró capturar por primera vez imágenes directas del llamado “lado oscuro” de la Luna, una región que durante décadas alimentó teorías y fascinación científica. La hazaña, ejecutada por los astronautas de la Misión Artemis II, permitió observar un hemisferio lunar que nunca es visible desde la Tierra y que presenta características muy distintas a las de la cara conocida. El denominado “lado oscuro” de la Luna hace referencia al hemisferio oculto, es decir, la parte del satélite natural que no puede observarse desde la Tierra. Sin embargo, el término resulta impreciso, ya que no se trata de una zona que permanezca en oscuridad permanente, sino que ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar a lo largo de un mes lunar. Esta particularidad se explica por la rotación sincrónica de la Luna. Nuestro satélite tarda el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra, motivo por el cual siempre muestra la misma cara hacia nuestro planeta y mantiene oculto el otro hemisferio. Aun así, esta región presenta diferencias notables: es más montañosa, tiene una mayor cantidad de cráteres y registra una superficie más seca en comparación con la cara visible. Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA concluyeron el lunes 6 de abril sus observaciones de la superficie lunar, incluyendo su cara oculta, y ahora se preparan para el regreso a la Tierra. Durante aproximadamente 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión permanecieron completamente incomunicados con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese intervalo único, pudieron observar tanto la puesta como la salida de la Tierra, una experiencia inédita para una misión tripulada. Este logro permitió además superar el récord anterior de distancia, que era de 400.171 kilómetros y había sido establecido por la misión Apolo 13 en la década del 70. En esta oportunidad, Artemis II alcanzó los 406.778 kilómetros desde la Tierra, logrando el punto más cercano a la superficie lunar registrado hasta el momento. Durante un llamado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el comandante Reid Weisman destacó la magnitud del momento al señalar: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”. La misión también dejó un gesto simbólico durante el regreso de la cápsula Orión, cuando los astronautas propusieron bautizar dos cráteres en la Luna. La tripulación sugirió el nombre “Integrity” para uno de ellos, en referencia al apodo de la nave, y “Carroll” para otro, en homenaje a la esposa fallecida del comandante, quien murió de cáncer. Tras visitar el lado desconocido de la Luna, los astronautas iniciaron los preparativos para emprender el regreso a la Tierra, en un viaje de cuatro días. En el sexto día de una misión de 10 jornadas, el equipo concluyó las observaciones a las 21:30 del este de Estados Unidos. Según el cronograma previsto, la cápsula Orión abandonará este martes la esfera de influencia lunar a las 13:25, con el objetivo de regresar a la Tierra el próximo viernes y cerrar una misión que ya quedó marcada como un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial.