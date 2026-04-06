La histórica misión tripulada Artemis II avanza con éxito en su travesía de diez días hacia la Luna y ya superó el punto medio del viaje. La tripulación que viaja a bordo de la cápsula Orion se prepara para el esperado sobrevuelo del satélite natural, previsto para hoy, 6 de abril, cuando ingresará en la órbita lunar. El equipo está integrado por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, miembro de la Agencia Espacial Canadiense. Durante las últimas horas del trayecto realizaron tareas de preparación para el paso por la cara oculta de la Luna, un momento que marcará un hito al tratarse de la primera misión tripulada que realiza ese recorrido. Según informó la NASA, la nave se desplaza a más de 4.000 kilómetros por hora y está prevista su entrada en la denominada “esfera de influencia lunar” a las 4:41 GMT del 6 de abril, a una distancia aproximada de 66.000 kilómetros del satélite. Rick Henfling, director de vuelo de la misión, explicó que este momento representa un punto clave del viaje. “Es cuando la gravedad de la Luna comienza a ejercer una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra”, señaló durante una conferencia de prensa. Mientras avanzaban hacia el esperado sobrevuelo, los astronautas lograron observar zonas de la Luna que ningún ser humano había contemplado antes. La agencia espacial estadounidense difundió una imagen captada desde la nave en la que se aprecia la superficie lunar a la distancia y una gigantesca formación conocida como la cuenca Oriental. Este enorme cráter, con una forma similar a una diana, había sido registrado anteriormente por cámaras automáticas en órbita, pero nunca había sido observado directamente por personas desde el espacio. Durante una comunicación en vivo con niños de Canadá, la astronauta Christina Koch explicó que una de las experiencias más impactantes para la tripulación fue justamente contemplar esa estructura geológica. A la cuenca Oriental se la suele comparar con el “Gran Cañón” lunar por su tamaño y características. “Es muy distintiva y ningún ojo humano la había visto antes. Hoy tuvimos el privilegio de observarla”, comentó. El siguiente gran momento del viaje ocurrirá cuando la nave ingrese en la zona donde domina la gravedad del satélite, conocida como esfera de influencia lunar. Allí, la fuerza gravitatoria de la Luna superará a la de la Tierra y comenzará la etapa más cercana del recorrido. Si la maniobra se desarrolla según lo previsto, la cápsula Orion girará alrededor de la Luna y la tripulación podría establecer un nuevo récord al convertirse en los humanos que más lejos se han alejado de la Tierra. Desde la Tierra, el histórico astronauta del programa Programa Apolo, Charles Duke, uno de los últimos hombres que visitó la Luna en 1972, envió un mensaje a la tripulación. “Gracias por continuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro”, expresó. Desde aquella última misión lunar en 1972, ningún ser humano había vuelto a acercarse al satélite natural de nuestro planeta.