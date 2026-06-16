La idea de que una persona es más libre cuanto más hace, produce o aprovecha su tiempo parece haberse instalado como una verdad incuestionable. Sin embargo, el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han cuestiona esa creencia y advierte que la hiperactividad puede esconder una forma de presión mucho más profunda de lo que parece.

En una de sus reflexiones más difundidas, Han sostiene que “es una ilusión pensar que cuanto más activo uno se vuelva, más libre es”. Y detrás de esa frase, se esconde una de las críticas centrales de su pensamiento.

Byung-Chul Han y la crítica a la sociedad del rendimiento

Para Han, las sociedades contemporáneas ya no funcionan principalmente mediante prohibiciones o controles externos visibles. En cambio, operan a través de la autoexigencia, el rendimiento y la búsqueda permanente de optimización personal.

Según su análisis, las personas creen actuar libremente cuando trabajan más, responden más rápido o mantienen una agenda repleta de actividades. Sin embargo, detrás de esa sensación puede existir una exigencia interna constante.

El filósofo surcoreano alemán advierte que la hiperactividad puede esconder una forma de presión mucho más profunda de lo que parece. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

El filósofo define este fenómeno como la “sociedad del rendimiento”, un modelo en el que cada individuo se convierte en su propio supervisor y se empuja a producir sin descanso.

Qué es lo primero que se pierde cuando la hiperactividad domina la vida

La consecuencia más inmediata de esta dinámica, según Han, es la pérdida de la capacidad de detenerse . Cuando toda pausa se percibe como improductiva, el descanso deja de ser una necesidad y pasa a sentirse como una falla.

En ese contexto, la libertad comienza a deteriorarse. La imposibilidad de desconectarse, de no hacer nada o de poner límites al trabajo puede transformarse en una forma de dependencia.

Entre los efectos que señala el filósofo aparecen:

Agotamiento mental constante.

Dificultades para sostener la atención.

Sensación permanente de estar atrasado.

Incapacidad para disfrutar del tiempo libre.

La provocación de Han es directa: si una persona no puede parar, ¿realmente está eligiendo libremente cómo vivir?

Quién es Byung-Chul Han y por qué sus ideas ganaron relevancia

Byung-Chul Han nació en 1959 y desarrolló gran parte de su formación académica en Alemania. Sus ensayos se enfocan en temas como el capitalismo digital, la hiperconectividad, la cultura del rendimiento y la crisis de la atención.

Uno de sus libros más conocidos es La sociedad del cansancio, donde analiza cómo la presión por rendir y la autoexigencia permanente pueden derivar en agotamiento emocional y psicológico.

Lejos de proponer recetas rápidas, Han busca describir cómo cambiaron las relaciones humanas, la percepción del tiempo y la idea misma de libertad. Por eso sus textos siguen generando debate: cuestionan una lógica cada vez más extendida, según la cual estar siempre ocupado es sinónimo de éxito y realización personal.