ANSES modificó la forma de atención presencial en todo el país

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una importante modificación en su sistema de atención presencial que impactará en millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales en todo el país.

Desde ahora, quienes necesiten realizar un trámite con turno podrán elegir libremente la oficina donde desean ser atendidos, sin la obligación de concurrir a la delegación más cercana a su domicilio registrado.

La medida ya se encuentra vigente y busca brindar mayor flexibilidad a las personas que, por cuestiones laborales, familiares o de viaje, necesitan realizar gestiones en una ciudad diferente a la que figura en sus datos personales.

ANSES cambió los turnos presenciales: qué modificó

Hasta ahora, el sistema sugería automáticamente la oficina más cercana al domicilio declarado por el titular.

Con la nueva modalidad, esa opción seguirá apareciendo como recomendación, pero los usuarios podrán seleccionar cualquier delegación del país al momento de solicitar el turno. La medida alcanza a todos los trámites que requieren atención presencial.

Según explicó el organismo, el objetivo es facilitar el acceso a los servicios y reducir las dificultades que enfrentan quienes se encuentran temporalmente en otra localidad o trabajan lejos de su domicilio habitual.

Cómo sacar un turno en ANSES paso a paso

Para obtener un turno presencial es necesario:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Acceder a la sección “Turnos”.

Seleccionar “Solicitar un turno”.

Elegir el trámite que se desea realizar.

Ingresar el número de CUIL.

Verificar los datos de contacto.

Seleccionar la provincia y la oficina donde se desea ser atendido.

Confirmar la gestión.

Además, los turnos asignados podrán consultarse, modificarse o cancelarse a través de la plataforma Mi ANSES.

Qué beneficios trae el nuevo sistema

Desde el organismo señalaron que la medida permitirá distribuir mejor la demanda entre las distintas oficinas del país, evitando la saturación de algunas delegaciones y reduciendo tiempos de espera.

También facilitará los trámites para personas que se encuentren de viaje, hayan cambiado temporalmente de residencia o necesiten realizar gestiones cerca de su lugar de trabajo.

Qué trámites pueden hacerse sin ir a una oficina

ANSES recordó que numerosos procedimientos continúan disponibles de forma online a través de Mi ANSES y Atención Virtual.

Entre ellos se encuentran consultas de haberes, cambio de medio de cobro, asignaciones familiares, presentación de certificados escolares, prestaciones por desempleo y otros trámites que pueden completarse sin necesidad de solicitar un turno presencial.

De esta manera, el organismo busca combinar la atención digital con un sistema presencial más flexible, permitiendo que cada ciudadano elija dónde realizar sus gestiones cuando sea necesario concurrir a una oficina.