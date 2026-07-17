Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial. Sin embargo, algunas generan confusión porque no son tan frecuentes como otras.

Una de ellas es la que muestra el número 35 sobre un fondo azul con borde rojo, que muchas personas interpretan de forma incorrecta.

A diferencia de los carteles que establecen una velocidad máxima, esta señal indica un límite de velocidad mínima. Es decir, señala la velocidad por debajo de la cual no se debería circular, salvo situaciones excepcionales.

Qué significa la señal de Límite de Velocidad Mínima (R.16)

La señal R.16 pertenece al grupo de las señales reglamentarias, contempladas dentro del Sistema Nacional de Señalización Vial y la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Qué quiere decir esta señal. Ilustración Canva

Cuando aparece un número como 35 dentro del cartel, significa que los vehículos deben circular, como mínimo, a 35 kilómetros por hora, siempre que las condiciones del tránsito, del clima y del estado de la calzada lo permitan.

Su objetivo es evitar que un vehículo avance demasiado lento y genere riesgos para el resto de los conductores , especialmente en avenidas, autopistas o rutas donde existe una circulación más fluida.

Por qué existe un límite de velocidad mínima

Aunque suele hablarse mucho de los excesos de velocidad, circular demasiado despacio también puede convertirse en un problema para la seguridad vial.

Qué quiere decir esta señal. Ilustración Canva

Un vehículo que avanza muy por debajo de la velocidad esperada puede provocar maniobras bruscas, frenadas inesperadas y adelantamientos peligrosos por parte de otros conductores.

Por ese motivo, estas señales buscan mantener un tránsito más uniforme y reducir el riesgo de accidentes .

Entre las situaciones donde suelen colocarse se encuentran:

Autopistas.

Autovías.

Avenidas de circulación rápida.

Rutas con tránsito intenso.

Qué pasa si no se respeta esta señal

Al tratarse de una señal reglamentaria, su cumplimiento es obligatorio. Circular por debajo de la velocidad mínima sin una causa justificada puede generar inconvenientes en la circulación del tráfico .

No obstante, la norma también contempla excepciones, ya que si existen razones de seguridad, como lluvia intensa, niebla, desperfectos mecánicos, congestión vehicular o cualquier otra circunstancia que impida mantener esa velocidad, el conductor debe priorizar siempre la conducción segura.

En definitiva, la señal R.16 con el número 35 no obliga a acelerar de manera imprudente, sino que establece una velocidad mínima para favorecer una circulación ordenada y reducir los riesgos que genera un vehículo que circula excesivamente lento.