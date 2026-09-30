El Ejército Argentino incorporará los primeros cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk de su historia.

En este marco, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, brindó detalles sobre el proceso de incorporación de estas aeronaves, desde el costo de la operación hasta el equipamiento que tendrá cada una de ellas.

Los helicópteros son recursos que brindan muchas soluciones en operaciones militares y emergencias gracias a su flexibilidad, rapidez y aptitud.

Por este motivo, la Dirección de Aviación del Ejército se prepara para una de las incorporaciones más importantes de su historia tras la autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De cuánto es la inversión cuatro Black Hawk

En junio de este año, una comisión argentina viajó a los Estados Unidos para inspeccionar las aeronaves y definir la configuración, repuestos, herramientas y apoyos.

Se determinó que el costo de los cuatro helicópteros es de USD $28 millones incluyendo motores, repuestos, herramientas, entrenamiento, mantenimiento, asistencia técnica e insumos para unas 480 horas iniciales de vuelo, según indicó el teniente General Carlos Presti en el medio especializado Zona Militar.

El Ejército Argentino incorporará sus primeros cuatro Black Hawk a fin de año: de cuánto es la inversión y cómo estarán equipados. Zona Militar

Cómo estarán equipados los Black Hawk

Asimismo, el Ministro de Defensa, aseguró que los cuatro Black Hawk contarán con:

Navegación digital con dos Garmin GTN 750 y sistema AHRS.

Comunicaciones HF, VHF y UHF multibanda.

Guinche externo de rescate y sistema FRIES (Fast Rope Insertion Extraction System), que permite insertar o extraer personal mediante cuerdas rápidas cuando la aeronave no puede aterrizar.

Afustes para ametralladoras medianas del tipo M60/M240

Bambi Buket de aproximadamente 2.270 litros para operaciones de lucha contra incendios.

Sistema integrado de autoprotección: Alerta radar AN/APR-39C(V)1, alerta láser AN/AVR-2B(V)1 y alerta de misiles AN/AAR-57(V)3.

Cabe destacar que hasta el momento no hay fechas concretas; sin embargo, se esperan que los primeros cuatro ejemplares estén disponibles a finales del 2026.

La idea del Ejército Argentino al integrar estas cuatro aeronaves es conformar un Batallón de Helicópteros de Asalto y desarrollar una unidad organizada bien equipada y adiestrada para que distintas operaciones de asalto aéreo y de emergencia.