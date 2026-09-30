Un vuelo que viajaba a Israel tuvo que realizar un aterrizaje forzado en Arabia.

Un vuelo de FlyDubai que cubría la ruta hacia Tel Aviv sufrió un grave incidente en el aire y tuvo que desviarse de emergencia. Por este motivo, la aeronave terminó aterrizando en Arabia Saudita, lo que encendió rápidamente las alarmas por la seguridad de la tripulación y los pasajeros a bordo.

El imprevisto desató una gran polémica a nivel internacional debido al enorme riesgo que vivieron las decenas de personas a bordo. Mientras las autoridades avanzan con la investigación oficial, se barajan distintas hipótesis sobre lo ocurrido, aunque la teoría principal apunta a una feroz pelea entre los propios miembros de la cabina .

Por su parte, el incidente provocó momentos de máxima tensión internacional por tratarse de un avión con ciudadanos israelíes aterrizando de imprevisto en suelo saudí. Sin embargo, la intervención inmediata de los organismos oficiales permitió mantener la situación bajo control de manera preventiva.

¿Cómo fue el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita?

El avión involucrado fue un Boeing 737 de la aerolínea FlyDubai, que había despegado desde los Emiratos Árabes Unidos con destino al aeropuerto Ben Gurion. La trayectoria del viaje cambió bruscamente cuando la aeronave registró un descenso abrupto de miles de metros en apenas un minuto.

La nave cayó en picada desde 34.000 pies hasta alrededor de 16.600 y transmitió una señal de emergencia, lo que llevó a Israel a desplegar aviones de combate a la vez que despertó la alerta en los pasajeros.

Los pasajeros del vuelo denunciaron la pelea entre pilotos.

Ante la maniobra errática sobre el mapa, el capitán logró maniobrar hasta el aeropuerto de Tabuk, en territorio saudí, donde aterrizó de manera forzosa. Por su parte, la fuerza aérea israelí desplegó sus naves para custodiarlos, ya que temían un posible secuestro en pleno vuelo.

Las teorías sobre el incidente: ¿intento de suicidio o ataque a la comunidad semita?

Testigos a bordo señalaron que los pasajeros escucharon gritos desesperados y debieron intervenir de urgencia para separar a los pilotos. Distintas imágenes y videos que circularon en redes mostraron a uno de los comandantes con su ropa ensangrentada, lo que reforzó las versiones de que se habría producido un ataque con arma blanca. También se viralizó un video que muestra una supuesta pelea entre los pilotos.

A raíz de esta situación, los investigadores analizan si uno de los aviadores intentó quitarse la vida y estrellar la unidad de manera intencional. Por eso, las autoridades israelíes no descartan la posibilidad de un ataque planificado contra la comunidad semita, por lo que el personal quedó bajo un estricto interrogatorio.