Con salarios que pueden superar los 70.000 dólares al año y una jornada reducida de apenas 30 horas semanales, una convocatoria laboral vinculada a Estados Unidos despertó interés entre quienes buscan trabajo en Argentina.

La Embajada estadounidense con sede en Buenos Aires publicó recientemente una convocatoria a partir de la cual busca cubrir un puesto administrativo y de asistencia comunitaria en la capital.

La Embajada de Estados Unidos lanzó una convocatoria para un puesto laboral que paga 70.000 dólares al año. (Foto: Archivo)

Sin embargo, aunque las condiciones económicas llaman la atención, no todos podrán postularse . Conoce todos los detalles al respecto y cuáles son los requisitos que se deben cumplir.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires busca trabajadores con sueldo de hasta 70.000 dólares

La convocatoria corresponde al puesto de Coordinador Adjunto de la Oficina de Enlace Comunitario (CLO).

La vacante fue publicada oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y estará abierta hasta el 28 de mayo de 2026 . Entre algunas de las consideraciones a tener en cuenta, figuran:

Un salario que va de USD 48.708 a USD 71.529 al año.

La jornada es de 30 horas semanales.

presencial en Buenos Aires. El puesto es

El empleo es de carácter temporal y no puede extenderse por más de cinco años . Además, la vacante no contempla teletrabajo ni gastos de reubicación para los seleccionados.

Quiénes pueden aplicar al trabajo de 6 horas diarias en la Embajada de Estados Unidos

Aunque el salario y la carga horaria generaron repercusión, la búsqueda no está abierta al público general.

La oferta está dirigida exclusivamente a familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses vinculados con agencias oficiales.

Se requiere categoría USEFM.

Deben ser familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses.

También pueden aplicar ciertos empleados del Servicio Exterior.

Entre los requisitos aparece haber completado al menos dos años de estudios universitarios.

También solicitan un mínimo de tres años de experiencia en áreas como administración, atención al cliente, gestión de oficinas o políticas públicas.

Cuáles son las tareas del puesto y por qué exigen inglés

El cargo implica asistir a la Oficina de Enlace Comunitario en programas destinados a familias estadounidenses radicadas en Argentina.

La persona seleccionada deberá colaborar en áreas de orientación, organización de eventos, comunicación y asistencia comunitaria. Además:

Participará en programas de bienestar comunitario.

Ayudará en tareas de orientación y derivación.

También trabajará en actividades de integración.

La embajada aclaró que el puesto requiere manejo práctico de inglés oral y escrito.

Además, todos los candidatos seleccionados deberán aprobar una autorización de seguridad de alto secreto antes de comenzar a trabajar.

La embajada aclaró que el puesto requiere manejo práctico de inglés oral y escrito. Fuente: Shutterstock

Qué documentación pide la Embajada de Estados Unidos para aplicar al empleo

Los interesados deberán completar la solicitud oficial y adjuntar distintos documentos obligatorios. La Oficina de Recursos Humanos advirtió que una postulación incompleta puede quedar automáticamente descalificada. Entre los documentos que se deberán entregar, figuran:

Certificados universitarios.

Copia del pasaporte.

Documentación migratoria correspondiente.

Formularios laborales y antecedentes.

La embajada también explicó que el proceso incluye investigación de antecedentes y posibles evaluaciones adicionales.

Quienes resulten seleccionados deberán estar disponibles para comenzar a trabajar dentro de las cuatro semanas posteriores a la aprobación final.