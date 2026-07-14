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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución Nº 42/2026, un nuevo Manual de Buenas Prácticas Operativas para los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros. La medida se enmarca en el proceso de transformación integral del sistema que impulsa el Gobierno Nacional, orientado a actualizar el sistema, optimizar la utilización de los recursos públicos, ordenar los mecanismos de asistencia estatal y fortalecer la calidad, la eficiencia y la transparencia en la prestación de los servicios.

Como parte del proceso de transformación, el Gobierno Nacional avanzó en el ordenamiento del esquema de subsidios con el objetivo de hacer más eficiente la utilización de los recursos públicos, fortalecer la autonomía de las jurisdicciones y garantizar que la asistencia estatal llegue de manera directa a quienes efectivamente la necesitan. Como resultado de este proceso, el sistema evolucionó desde un modelo centrado principalmente en el financiamiento de la oferta hacia otro que focaliza la asistencia en las personas que más lo necesitan, mediante mecanismos más transparentes, eficientes y verificables.

Para consolidar esta transformación, la Secretaría de Transporte impulsó la expansión del sistema SUBE y promovió la apertura de los medios de pago mediante un esquema de competencia e interoperabilidad que incorpora nuevas soluciones tecnológicas, amplía las alternativas disponibles para los usuarios y preserva el funcionamiento del sistema SUBE y de la Tarifa Social Federal.

Además, se desarrollan mesas de trabajo técnico con las cámaras de transporte automotor con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios, modernizar los criterios operativos, optimizar las herramientas de gestión y fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación, generando mayor eficiencia, previsibilidad y mejores condiciones para los usuarios.

Actualización

En este contexto, el nuevo Manual de Nuevas Prácticas Operativas actualiza el marco normativo vigente y fortalece los procesos de planificación, seguimiento y fiscalización del sistema.

La medida reemplaza el Anexo de Buenas Prácticas aprobado en 2019, incorporando criterios operativos actualizados para mejorar la calidad, integridad y trazabilidad de la información registrada por el Sistema Integral de Gestión Operativa (S.I.G.O.) y el Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.), herramientas utilizadas para el seguimiento operativo del transporte público y para brindar a los usuarios información más precisa y confiable sobre el funcionamiento de los servicios.

El nuevo Manual establece reglas claras para la correcta registración de los servicios, recorridos, paradas, secciones tarifarias y demás parámetros operativos, promoviendo que la información generada refleje con mayor precisión la prestación efectiva de los servicios. Asimismo, incorpora pautas vinculadas con la correcta utilización de las herramientas tecnológicas embarcadas, la actualización de la información operativa y la comunicación de modificaciones a los usuarios.

La actualización normativa permitirá contar con información más confiable para la planificación del sistema, fortalecer las tareas de control y fiscalización y mejorar la transparencia de la operación del transporte público, generando mejores herramientas para la toma de decisiones basadas en datos objetivos.

Entre las principales incorporaciones, el Manual establece criterios uniformes para la registración de turnos, recorridos y ramales; refuerza la utilización del equipamiento tecnológico embarcado; define pautas para las secciones tarifarias y las paradas autorizadas; incorpora obligaciones de comunicación de modificaciones operativas y fortalece la capacitación del personal en el uso de las herramientas tecnológicas.

Una mejor calidad de la información permitirá conocer con mayor precisión el funcionamiento de los servicios, fortalecer la fiscalización, mejorar la planificación del transporte y brindar información más precisa y actualizada a millones de usuarios que utilizan diariamente las herramientas de información al pasajero para organizar sus viajes.