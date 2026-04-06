Durante los últimos días se difundió en distintas plataformas digitales una campaña publicitaria engañosa que promociona supuestas inversiones en UTE. La comunicación, que circuló por Facebook, Instagram, YouTube y cadenas de correo electrónico, fue denunciada por la empresa como parte de una maniobra fraudulenta destinada a estos usuarios. En un comunicado oficial, la compañía informó sobre un incremento de estafas digitales que emplean herramientas de inteligencia artificial para generar y difundir contenido falsificado —imágenes, audios y videos— de figuras públicas, incluidas autoridades nacionales, deportistas y comunicadores. Según el comunicado, estas piezas buscan engañar a los usuarios con el fin de obtener datos personales y financieros o inducir a la realización de transacciones fraudulentas, frecuentemente simulando comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas. UTE subrayó además que nunca solicita información personal o financiera por medio de correos electrónicos, videollamadas, mensajes de WhatsApp, redes sociales, aplicaciones o sitios web no oficiales. La empresa recomendó a la población verificar la autenticidad de las comunicaciones consultando los canales oficiales y evitar compartir datos o realizar transferencias ante ofertas que resulten sospechosas. Ante la detección de estas estafas, las autoridades y la propia empresa instaron a denunciar los casos a las plataformas correspondientes y a los organismos competentes para contribuir a la prevención y bloqueo de estas maniobras.