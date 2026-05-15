Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 14 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con el San Pedro suele aludir a guía y protección espiritual, a la necesidad de fe y a la apertura o cierre de caminos en tu vida. También puede señalar evaluación de tus actos y búsqueda de perdón; si el sueño es sereno trae esperanza y nuevas oportunidades, si es tenso refleja dudas o culpas por resolver. La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.