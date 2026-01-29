Una nueva estafa online está encendiendo las alarmas en Europa. Se trata de la llamada “estafa del supermercado”, una modalidad de suplantación de identidad que utiliza correos electrónicos falsos para robar datos bancarios y vaciar cuentas en segundos.

Las autoridades advierten que el engaño es cada vez más sofisticado y que miles de personas ya fueron víctimas.

¿Cómo funciona la estafa del supermercado?

El mecanismo es simple, pero muy efectivo. Los delincuentes se hacen pasar por un supermercado conocido y envían un mail que parece oficial, con logos, colores y diseño muy similares a los reales.

En el mensaje informan que la persona ganó un premio o fue seleccionada para un sorteo exclusivo, e invitan a hacer clic en un enlace para reclamarlo.

¿Dónde está la trampa?

Al ingresar al enlace, la víctima es dirigida a una página falsa donde le piden datos personales y bancarios, como usuario, contraseña o información de la tarjeta.

Si esos datos se completan, los estafadores pueden acceder de inmediato a la cuenta bancaria y retirar el dinero en cuestión de segundos.

La modalidad fue advertida por las autoridades, que remarcaron el aumento de denuncias por este tipo de engaños.

¿Cómo detectar el mail falso del supermercado?

Aunque los correos parecen reales, hay señales que pueden ayudarte a identificarlos:

El remitente no coincide con el mail oficial del supermercado.

El mensaje puede tener errores de ortografía o redacción.

El enlace dirige a una página web desconocida o sospechosa.

Usan frases como “última oportunidad” o “el premio vence hoy”.

Se debe tener en cuenta que ninguna empresa seria pide datos personales o bancarios por mail o mensaje.

¿Qué recomiendan las autoridades para no caer en la estafa?

Para evitar ser víctima de esta modalidad, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:

No ingresar a enlaces enviados por mail o mensajes sospechosos.

Nunca compartir datos bancarios o contraseñas.

Verificar cualquier promoción o premio desde los canales oficiales del supermercado.

Mantener actualizado el antivirus y el sistema de seguridad del celular y la computadora.

¿Por qué esta estafa es tan peligrosa?

El riesgo principal es que el robo ocurre en pocos segundos y muchas veces la víctima se da cuenta cuando el dinero ya no está en la cuenta. Además, al tratarse de una suplantación muy bien lograda, incluso usuarios atentos pueden caer en la trampa.

Por eso, las autoridades insisten en desconfiar siempre de premios inesperados y revisar con cuidado cualquier mensaje que pida información sensible.