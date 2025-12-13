Te vacían la cuenta en segundos: la nueva estafa por Navidad que pone en alerta a todos los bancos Fuente: Shutterstock

Una nueva modalidad de estafa digital volvió a poner en alerta los bancos y a miles de usuarios de WhatsApp por el robo del dinero en la cuenta a través del envío de imágenes que aparentan ser completamente legítimas, pero que en realidad esconden código malicioso capaz vaciar el homebanking en minutos.

Si bien este método no es nuevo, en las últimas semanas volvió a ganar protagonismo una campaña que aprovecha las imágenes y saludos de Navidad para generar avisos de deudas o supuestas notificaciones que aparentan ser confiables, pero terminan en un enlace falso utilizado por hackers.

Cómo funciona la estafa por Navidad a través de WhatsApp

El eje de esta estafa es el uso de archivos con extensión SVG, un formato muy habitual en el entorno digital para íconos, gráficos livianos y piezas visuales. A diferencia de otros formatos de imagen, el SVG está basado en XML, lo que permite incluir scripts, enlaces y formularios ocultos dentro del archivo.

Esa característica técnica, pensada originalmente para animaciones y funciones interactivas, es aprovechada por ciberdelincuentes que modifican el archivo para ejecutar redirecciones automáticas.

Así, la imagen se presenta como un saludo navideño, una factura, un comprobante de pago o un documento laboral, con nombres y mensajes que resultan creíbles para el usuario.

Una de las variantes más frecuentes incluye supuestos avisos de falta de pago, donde se amenaza con un corte de suministro eléctrico a pocos días de la Nochebuena.

Cuando el usuario hace clic, la trampa se activa de inmediato y el navegador carga una página que imita la estética de un banco o de un servicio corporativo. Allí, se muestra un formulario para ingresar datos personales que derivan en el robo de la cuenta.

Cómo evitar una estafa y el robo de la cuenta bancaria