A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses puede optar por una jubilación anticipada. Este fue el caso de Alan Brozel, un hombre que cumplió su sueño de retirarse a los 50 años, gracias al sistema de pensiones de Reino Unido, y mudarse a la Costa Blanca, en Alicante, para disfrutar su jubilación en la tranquilidad del sol y el mar. Sin embargo, a sus 74 años, se ve obligado a trabajar de nuevo para poder llegar a fin de mes tras ser víctima de una estafa que le costó los ahorros de toda su vida. Alan, jubilado de 74 años, y su mujer Paulene, se mudaron a España para disfrutar de su jubilación tras una intensa carrera profesional. Pero por culpa de una serie de eventos desafortunados, ahora cobran una pensión de jubilación de 600 libras (al cambio 687,27 euros) y han perdido sus ahorros de 175.000 euros al invertirlos en un plan de pensiones con la empresa, Continental Wealth Management. En 2009, Alan y su esposa, Paulene, decidieron invertir sus ahorros, 150.000 libras (aproximadamente 175.000 euros), en un fondo de pensiones privado de la firma Continental Wealth Management (CWM), que les prometió que el dinero sería invertido en bonos y activos de bajo riesgo, como oro y plata. Sin embargo, la promesa de una jubilación tranquila y sin preocupaciones financieras se desmoronó cuando la institución cerró en 2017. “Me dijeron que mi dinero estaba seguro, que invertirían en activos de bajo riesgo, pero nunca fue así”, explicó Alan al Daily Mail. "Mi firma fue falsificada para permitir inversiones de alto riesgo, algo que nunca autoricé“. La estafa de Continental Wealth Management se expandió a miles de expatriados británicos en España, muchos de los cuales confiaron sus ahorros o pensiones a la empresa. Luego, se confirmó que CWM operaba sin licencia y el cálculo total dio como resultado que la firma consiguió apropiarse de alrededor de 34 millones de euros. La intención de este matrimonio, con la pensión anticipada de Alan a los 50 años, era abandonar su ciudad de residencia en Barnet (zona norte de Londres) para pasar su jubilación en Alicante. Estaban seguros de que, con el dinero que tenían ahorrado más los cerca de 700 euros que le pagarían de pensión, podrían descansar, viajar y estar tranquilos. Sin embargo, luego de la estafa que les quitó todos sus ahorros, han tenido que anunciarse en los portales de empleo para conseguir llegar a fin de mes. "Aceptamos cualquier encargo, limpiar casas, pasear perros o encargarnos de los apartamentos de vacaciones, no hemos parado de trabajar ni un día“, afirmó Alan. "Nos cambió la vida por completo“, relató el pensionista, quien ahora se ve obligado a realizar trabajos precarios para poder sobrevivir. “Tengo mi pensión estatal, pero es insuficiente. A veces llevo a mis amigos al aeropuerto solo para ganar un poco de dinero extra. Es devastador“, confesó. “Es difícil de creer que se haya permitido que esto continuara durante tanto tiempo”, señaló Alan. "Ylo peor es que los responsables siguen libres. La directora de CWM, Jody Smart, fue condenada por fraude, pero sigue dirigiendo su bar en Benissa mientras apela la sentencia", recordó. Tras años de lucha judicial, Jody Smart fue condenada a tres años de prisión por fraude y a pagar una multa de 370.000 euros a dos de las víctimas. Sin embargo, el proceso judicial fue frustrante para algunos de los afectados. “Cuando salieron del juzgado, perdí la compostura. Nunca debieron haberles permitido salirse con la suya“, lamentó Alan. “Nuestra idea era muy diferente, queríamos que nuestra jubilación fueran unas vacaciones, con viajes por todo el mundo y poder pagarlo con nuestro dinero, ahora me queda mi pensión de 600 libras y lo que gano trabajando. Pero no tengo otra opción, nos robaron nuestro futuro“, concluyó Alan.