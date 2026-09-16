La Provincia de Córdoba avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial 28, un trazado histórico que atraviesa las Sierras Grandes y que, una vez terminado, pasará a llamarse Camino de Los Gigantes. Se trata de un corredor estratégico que unirá los departamentos Punilla y Pocho y que apunta a transformar la conectividad de una amplia región del oeste cordobés.

En qué consiste la obra

La obra avanza en diferentes puntos. Gobierno de Córdoba

La traza conecta la localidad de Tanti, en Punilla, con Taninga, en Pocho, atravesando uno de los sectores montañosos más imponentes de la provincia, con el macizo de Los Gigantes como telón de fondo. Por su magnitud, la geografía que recorre y la complejidad técnica que implica, se ubica entre las intervenciones viales más importantes que se ejecutan actualmente en territorio serrano.

Una vez finalizada, la ruta ofrecerá una conexión pavimentada a través de las Sierras Grandes, con mejoras sustanciales en las condiciones de circulación entre Punilla y el oeste provincial. Además, se proyecta como un corredor con fuerte potencial turístico y productivo para las localidades y parajes ubicados a lo largo del recorrido.

Un camino con historia

Antes de que se construyera el Camino de las Altas Cumbres, esta traza, hoy Ruta Provincial 28, era una de las principales vías para comunicar ambos lados de las Sierras Grandes. Su pavimentación busca recuperar ese rol, pero con estándares actuales de transitabilidad y seguridad, consolidando un nuevo corredor serrano.

Cómo avanzan los trabajos

La obra ya cuenta con dos tramos finalizados:

Tanti–Cerro Blanco: 9,34 kilómetros.

Tala Cañada–Taninga: 13,2 kilómetros.

La pavimentación se dará en diferentes sectores. Gobierno de Córdoba

En paralelo, se desarrollan otros dos frentes de trabajo:

Un tramo de 18 kilómetros que va desde el puente sobre el río Guasta hasta la ladera oeste de la bajada hacia el río Yuspe, en plena zona montañosa.

Un tramo de 7 kilómetros, en sentido sureste-noroeste, entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, dentro de la Reserva de Cerro Blanco.

Con estos frentes, la Provincia continúa interviniendo distintos sectores de un trazado de gran complejidad geográfica, con el objetivo de completar una conexión vial estratégica entre Punilla y Pocho .

Qué impacto se espera para la región

El avance de la apunta a generar un impacto altamente positivo y entre los beneficios esperados se destacan: