Los argentinos que estén en busca de obtener el Certificado de Antecedentes Penales podrán llevar a cabo el trámite de forma online, según el caso, y necesitarán tener en cuenta una serie de condiciones para completar el proceso de manera exitosa.

La gestión online está disponible para mayores de 18 años con DNI argentino, siempre que cuenten con alguna de las opciones de identificación habilitadas por el Registro Nacional de Reincidencia. Además, existe una alternativa sin costo para determinados grupos que cumplan con los requisitos establecidos oficialmente.

¿Cómo sacar el Certificado de Antecedentes Penales por internet?

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento oficial que permite acreditar si una persona registra antecedentes penales o procesos pendientes. El trámite puede realizarse por internet en determinados casos y cuenta con distintas modalidades según el tiempo de entrega elegido.

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento oficial que permite acreditar si una persona registra antecedentes penales o procesos pendientes. (Foto: Argentina.gob) Captura de pantalla Argentina.gob

Los mayores de 18 años con DNI argentino pueden hacer el trámite online a través de cuatro alternativas: usuario de Mi Argentina, tarjeta Banelco a su nombre, clave fiscal de ARCA o clave de la Seguridad Social de ANSES.

Para realizar la gestión online también es necesario contar con un correo electrónico a nombre del solicitante, ya que allí se recibirán las comunicaciones y los datos necesarios para acceder posteriormente al certificado.

Las modalidades disponibles y sus valores son:

5 días: $1.000.

24 horas: $2.400.

6 horas: $4.800.

1 hora exprés: $8.500.

El plazo seleccionado comienza a correr una vez que se acredita el pago. La acreditación de los pagos realizados mediante medios electrónicos es inmediata, mientras que los efectuados de manera presencial pueden demorar hasta 48 horas hábiles.

¿Quiénes pueden obtener gratis el Certificado de Antecedentes Penales?

El Certificado de Antecedentes Penales no es gratuito para todas las personas. Existe una modalidad sin costo destinada exclusivamente a quienes puedan acreditar alguna de las situaciones contempladas por el Registro Nacional de Reincidencia.

Pueden acceder quienes presenten un certificado de pobreza, quienes acrediten ser excombatientes de Malvinas, quienes presenten un certificado de estado de refugiado o quienes cuenten con oficios de la Defensoría General de la Nación .

En el caso del certificado de pobreza, la documentación puede gestionarse en los Centros de Acceso a la Justicia o ante los organismos que determine cada jurisdicción. Es necesario acreditar la condición correspondiente para acceder a la exención del pago.

¿Cuánto demora el certificado y cómo se descarga por internet?

Una vez acreditado el pago, comienza a correr el plazo correspondiente a la modalidad elegida. Cuando el certificado está disponible, el Registro Nacional de Reincidencia envía al correo informado los códigos necesarios para descargarlo desde su sitio oficial.

El certificado tiene una vigencia legal de cinco días hábiles desde su emisión, aunque el organismo o institución donde deba presentarse puede establecer sus propios requisitos sobre la antigüedad del documento.

Esto no significa que deje de estar disponible después de cinco días: el certificado puede descargarse e imprimirse las veces que sea necesario durante 90 días corridos desde su emisión. Si el correo no llega una vez cumplido el plazo, se recomienda revisar también la carpeta de spam.

Los jóvenes de 16 y 17 años con DNI argentino deben realizar el trámite de manera presencial y acompañados por su madre, padre o tutor. Los mayores de 18 años que no tienen DNI argentino también deben gestionarlo presencialmente