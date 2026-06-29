La Luna volverá a ser protagonista del cielo nocturno con un fenómeno que podrá verse desde gran parte del país.

Se trata de la llamada “Luna de Fresa”, un plenilunio que no solo iluminará la noche, sino que también podrá apreciarse con un tamaño visualmente más imponente y tonos anaranjados o rojizos al elevarse sobre el horizonte.

El evento astronómico alcanzará su punto máximo en las próximas horas y será una de las últimas oportunidades del año para disfrutar de una Luna Llena con estas características.

A qué hora exacta se verá la Luna de Fresa y cómo aprovechar mejor el fenómeno astronómico en Argentina

El momento de mayor plenitud de la Luna de Fresa ocurrirá en la noche del lunes 29 de junio, alrededor de las 20:57, cuando el satélite alcance su fase completa. Sin embargo, el fenómeno astronómico no se limita a un instante puntual: la Luna se verá prácticamente llena durante tres noches consecutivas, lo que amplía las posibilidades de observación.

Para disfrutarla en su mejor versión, los astrónomos recomiendan mirarla apenas después del atardecer, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte .

En ese momento, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, lo que no solo suaviza su brillo, sino que también intensifica los tonos cálidos.

Luna de Fresa 2026 en Argentina: a qué hora se podrá ver. Fuente: ChatGPT IA

Por qué la Luna parece más grande, roja y anaranjada al salir en el horizonte

Aunque muchas personas perciben que la Luna “crece” al acercarse al horizonte, se trata de una ilusión óptica conocida como “ilusión lunar”. El cerebro humano interpreta el tamaño de la Luna de manera distinta cuando está cerca de objetos terrestres como edificios, árboles o el relieve del paisaje, lo que genera la sensación de que es más grande de lo que realmente es.

En paralelo, la coloración rojiza o anaranjada se produce por un fenómeno físico: la luz lunar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre cuando la Luna está baja, y las partículas del aire dispersan las longitudes de onda más cortas (azules y verdes), dejando pasar principalmente los tonos cálidos . Este efecto es el mismo que tiñe de rojo los amaneceres y atardeceres.

Qué es la Luna de Fresa y por qué recibe este nombre tradicional cada junio

El término “Luna de Fresa” no hace referencia al color del satélite, sino a una tradición cultural de pueblos originarios de América del Norte.

Estas comunidades utilizaban las fases lunares como calendario natural, y el plenilunio de junio coincidía con la época de cosecha de las frutillas silvestres, de allí su denominación.

En otras culturas, este mismo fenómeno recibe nombres diferentes, como “Luna de Miel” o “Luna de Rosa”, todos vinculados a actividades estacionales o celebraciones propias del inicio del verano en el hemisferio norte.

En términos astronómicos, se trata simplemente de una Luna Llena más cercana al solsticio de junio, lo que le otorga particularidades en su trayectoria y observación desde el hemisferio sur.