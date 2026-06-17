La NASA recompensará 3 millones de dólares a la persona que encuentre la solución a este problema lunar. (Foto: Shutterstock).

La NASA lanzó un desafío en 2025 para encontrar soluciones innovadoras que permitan reciclar los residuos generados durante las misiones lunares. Con el ambicioso objetivo de establecer una presencia sostenible en la Luna, el organismo espacial estadounidense abrió un concurso global, ofreciendo una recompensa de 3 millones de dólares a quien desarrolle una tecnología capaz de procesar y reutilizar los desechos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase 2 y el plazo de presentación de propuestas para la ronda preliminar está abierto hasta enero de 2026. Los finalistas de dicha ronda se anunciarán en febrero.

El reciclaje en el espacio resulta importante para garantizar que las misiones futuras no dependan exclusivamente de los suministros traídos desde la Tierra. A medida que se planean estancias más largas en la Luna, se vuelve imperativo reducir el impacto ambiental y mejorar la autosuficiencia de los astronautas.

La NASA presenta el desafío Recycle para la sostenibilidad lunar

El proyecto Lunar Recycle, dirigido por la NASA, convoca a científicos, ingenieros y creativos de todo el mundo a presentar sus propuestas para el desarrollo de tecnologías que faciliten el reciclaje de los desechos generados en la Luna.

La NASA recompensará 3 millones de dólares a la persona que encuentre la solución a este problema lunar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La NASA busca soluciones innovadoras que aborden el problema de los residuos y también los transformen en recursos valiosos para los astronautas. Desde envases de alimentación hasta componentes de equipos y experimentos científicos, todos estos materiales deben ser reciclados y reutilizados para asegurar la sostenibilidad de las misiones espaciales.

Este desafío es parte del programa Artemis, cuyo objetivo primordial es establecer una presencia humana permanente en la Luna. Además de ofrecer una recompensa monetaria, la NASA aspira a fomentar un avance en la tecnología de reciclaje espacial para su aplicación en futuras misiones.

La NASA recompensará 3 millones de dólares a la persona que encuentre la solución a este problema lunar. (Fuente: Shutterstock).

¿Quiénes pueden unirse al desafío y qué ofrece el programa Artemis?

El desafío Lunar Recycle se encuentra disponible para un amplio espectro de participantes, incluyendo científicos e ingenieros, así como cualquier innovador que presente una propuesta para optimizar el reciclaje y la reutilización de materiales en la Luna.

La NASA busca soluciones innovadoras que superen los sistemas convencionales de reciclaje, con la meta de permitir que las misiones espaciales dependan en menor medida de la Tierra.