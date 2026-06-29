Hervir cáscara de limón, romero y canela es una alternativa casera ideal para los amantes de aromatizar los espacios de su hogar de manera natural.

Esta combinación, también conocida como popurrí en olla, permite liberar un aroma intenso, que combina notas cítricas y especiadas, para perfumar los ambientes sin necesidad de comprar productos químicos.

Mezclar cáscara de limón, romero y canela: para qué lo recomiendan

Esta combinación suele utilizarse para

Aromatizar los ambientes de manera natural

Neutralizar los malos olores del hogar

Aportar un aroma fresco y agradable

Dar una segunda vida a residuos desechables

Esta combinación es ideal para darle una segunda vida a residuos desechables. Imagen ilustrativa ChatGPT

Mientras que el limón aporta la nota cítrica, el romero brinda un toque herbal y la canela complementa con su perfume especiado, ideal para eliminar cualquier olor a comida reminiscente en el ambiente.

Cómo preparar la mezcla de limón, romero y canela paso a paso

Para poner en práctica este truco casero se necesitarán

Cáscaras de limón a gusto, a mayor cantidad, más intenso el aroma

Una o dos ramas de romero fresco

Una rama de canela

1L de agua

Todos los ingredientes se colocan en una olla y se hierven a fuego bajo durante el tiempo deseado, añadiendo agua cuidadosamente para mantenerlo en el tiempo.

Si se desea potenciar el aroma, pueden rociarse algunas gotas de aceite esencial cítrico sobre alfombras o cortinas.

Es fundamental no dejar nunca la mezcla sin supervisión.