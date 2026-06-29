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Hervir cáscara de limón, romero y canela es una alternativa casera ideal para los amantes de aromatizar los espacios de su hogar de manera natural.

Esta combinación, también conocida como popurrí en olla, permite liberar un aroma intenso, que combina notas cítricas y especiadas, para perfumar los ambientes sin necesidad de comprar productos químicos.

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Mezclar cáscara de limón, romero y canela: para qué lo recomiendan

Esta combinación suele utilizarse para

  • Aromatizar los ambientes de manera natural
  • Neutralizar los malos olores del hogar
  • Aportar un aroma fresco y agradable
  • Dar una segunda vida a residuos desechables
Esta combinación es ideal para darle una segunda vida a residuos desechables.
Esta combinación es ideal para darle una segunda vida a residuos desechables.Imagen ilustrativa ChatGPT

Mientras que el limón aporta la nota cítrica, el romero brinda un toque herbal y la canela complementa con su perfume especiado, ideal para eliminar cualquier olor a comida reminiscente en el ambiente.

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Cómo preparar la mezcla de limón, romero y canela paso a paso

Para poner en práctica este truco casero se necesitarán

  • Cáscaras de limón a gusto, a mayor cantidad, más intenso el aroma
  • Una o dos ramas de romero fresco
  • Una rama de canela
  • 1L de agua

Todos los ingredientes se colocan en una olla y se hierven a fuego bajo durante el tiempo deseado, añadiendo agua cuidadosamente para mantenerlo en el tiempo.

Si se desea potenciar el aroma, pueden rociarse algunas gotas de aceite esencial cítrico sobre alfombras o cortinas.

Es fundamental no dejar nunca la mezcla sin supervisión.