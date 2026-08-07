Aunque muchas personas creen que un hijo siempre tiene garantizado recibir una parte del patrimonio de sus padres , la legislación contempla situaciones excepcionales en las que un hijo puede perder el derecho a la herencia.

El Código Civil y Comercial establece que los hijos son herederos forzosos, por lo que no pueden ser excluidos simplemente porque el padre o la madre así lo decidan en un testamento.

Sin embargo, existen casos puntuales en los que se puede determinar que un heredero quede fuera de la sucesión.

La clave está en la figura de la indignidad para suceder, un mecanismo legal que permite quitar el derecho hereditario cuando una persona cometió determinados actos graves contra quien dejó los bienes.

En estos casos, no alcanza con la voluntad del fallecido: debe existir una resolución judicial que confirme la exclusión.

¿Un hijo puede perder una herencia aunque figure en el testamento?

En Argentina, un padre o una madre no pueden simplemente escribir en un testamento que uno de sus hijos no recibirá nada.

Los hijos tienen una protección especial dentro del sistema sucesorio porque la ley les reconoce una porción legítima de la herencia.

Esto significa que una mala relación familiar, una discusión, el distanciamiento o diferencias personales no son motivos suficientes para quitarle a un hijo su derecho hereditario.

Sin embargo, que un hijo aparezca mencionado como heredero en un testamento no significa que siempre podrá recibir esos bienes.

Si se demuestra que incurrió en alguna de las causas previstas por la ley, un juez puede declarar su indignidad y excluirlo de la sucesión.

Un hijo no puede ser privado de la herencia solo por decisión de sus padres, pero la ley establece situaciones en las que puede perder su derecho sucesorio. Freepik

Los motivos por los que la Justicia puede dejar a un heredero sin bienes

La pérdida del derecho a heredar solo puede ocurrir ante situaciones graves establecidas por la legislación.

Entre ellas se encuentran conductas que afectan directamente al fallecido o alteran de manera ilegítima el proceso de sucesión.

Un heredero puede ser declarado indigno, por ejemplo, si cometió un delito contra el causante, si realizó acusaciones falsas graves, si manipuló la voluntad del fallecido para modificar un testamento o si ocultó, destruyó o falsificó un documento sucesorio.

También puede aplicarse esta sanción cuando una persona incumplió obligaciones legales de asistencia hacia el fallecido , como el deber de brindar alimentos cuando correspondía.

La decisión final no depende del testamento: qué debe pasar para perder una herencia

Aunque exista un testamento que incluya a un hijo como heredero, la exclusión no ocurre automáticamente. La declaración de indignidad debe ser solicitada ante la Justicia y evaluada en un proceso judicial.

El juez será quien determine si los hechos denunciados cumplen con los requisitos establecidos por la ley para quitar el derecho hereditario.

Por eso, en Argentina un hijo no puede perder su herencia por una simple decisión familiar. La ley protege a los herederos forzosos, pero también establece límites cuando existen comportamientos considerados especialmente graves contra la persona que dejó los bienes.