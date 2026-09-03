La Ley 13.074 de la provincia de Buenos Aires establece una serie de restricciones para las personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Entre las consecuencias previstas se encuentran restricciones para determinados trámites bancarios -como la apertura de cuentas bancarias-, la obtención y renovación de tarjetas de crédito, el acceso a créditos y otros procedimientos administrativos.

Quiénes pueden ingresar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos

El registro alcanza a quienes tienen una obligación de pagar alimentos establecida judicialmente y no cumplen con ella.

Según la normativa vigente, la inscripción se realiza por orden judicial cuando existe un incumplimiento y la persona, luego de ser intimada, no logra acreditar que cumplió con el pago correspondiente.

De hecho, el artículo 3 indica: “Toda persona obligada al pago de la obligación alimentaria por sentencia firme, convenio debidamente homologado o resolución que establezca alimentos provisorios que incumpliera con el pago de una cuota provisoria o definitiva, una vez intimado y si no hubiere podido demostrar su cumplimiento, deberá ser inscripto inmediatamente por orden judicial de oficio o a solicitud de parte, en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”

Además, el artículo 4 establece que quienes sean considerados responsables del pago de una deuda alimentaria, según el artículo 551 del Código Civil y Comercial, también pueden ser incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Para que esto ocurra, primero deben ser notificados formalmente sobre el incumplimiento y, luego, la inscripción debe ser ordenada por un juez, ya sea de oficio o a pedido de una de las partes.

Deudores alimentarios en Buenos Aires: la deuda que puede restringir cuentas bancarias y tarjetas de crédito

Atención: podrían bloquearte las cuentas y tarjetas de crédito por esta deuda

Una de las principales consecuencias de figurar en el registro está relacionada con determinadas operaciones financieras.

El artículo 5 de la Ley 13.074 establece que los organismos e instituciones públicas provinciales o municipales no darán curso a determinadas solicitudes sin el correspondiente informe y el “libre deuda registrada”.

Entre ellas se encuentran las solicitudes para la apertura de cuentas corrientes y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, además de otras operaciones bancarias, bursátiles o servicios financieros que determine la reglamentación.

Por lo tanto, la normativa no debe interpretarse como una prohibición absoluta de tener o utilizar cualquier tipo de cuenta bancaria. La restricción legal se refiere específicamente a las operaciones contempladas por la norma.

Qué otros trámites pueden quedar restringidos

La inscripción en el RDAM también puede generar consecuencias fuera del sistema bancario.

La legislación bonaerense contempla restricciones para obtener o renovar determinados créditos, acceder a programas de financiamiento o subsidios, obtener habilitaciones para abrir comercios o industrias y participar en determinadas concesiones, permisos o licitaciones.

También se establece que la licencia de conducir o su renovación puede otorgarse provisoriamente por 60 días, con la obligación de regularizar la situación para obtenerla de manera definitiva.

A su vez, existen restricciones vinculadas con el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Cómo salir del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Para dejar de figurar como deudor moroso, es necesario regularizar la situación alimentaria y gestionar el levantamiento de la inscripción de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

La Provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema para solicitar el Certificado de Libre Deuda Alimentaria, que permite conocer si una persona se encuentra registrada y obtener la constancia correspondiente. El trámite puede realizarse en línea y el certificado cuenta con firma digital.

La existencia de una deuda alimentaria, por lo tanto, no implica solamente una obligación económica pendiente: cuando existe una inscripción judicial en el RDAM, puede tener consecuencias concretas sobre determinados trámites bancarios, financieros, comerciales y administrativos dentro de la provincia de Buenos Aires.