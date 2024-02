La investigación científica que reveló el poder relajante que tiene una canción: escucharla genera en el cuerpo el mismo efecto que los ansiolíticos

La música puede resultar una herramienta indispensable en nuestro día a día. Es que, muchas veces, cuenta con efectos reparadores y beneficiosos para el cuerpo.



No hay nada mejor que poner un poco de música relajante para deshacernos de todo el estrés que nos acompañó durante el día. Y si no lo sabías, existe una canción en particular que desde hace años es conocida por su poder relajante.

¡Descubrí cuál es!

¿Cuál es la canción que tiene un poder relajante y que genera lo mismo que un ansiolítico?

La icónica canción Weightless del grupo inglés de música ambiental Marconi Union, lanzada originalmente en 2011, ha sido reconocida por sus efectos relajantes.

Especialmente diseñada para una experiencia auditiva tranquilizadora, conocé la canción que recomiendan los expertos. (Foto: Archivo).

Con una duración de aproximadamente 8 minutos, esta pieza musical fue meticulosamente diseñada en colaboración con un terapeuta de sonido, incorporando tonos suaves de guitarra, piano y grabaciones de campo para crear una experiencia auditiva tranquilizadora.

Uno de estos estudios, realizado por investigadores de Penn Medicine, la red clínica asociada a la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), comparó los efectos de Weightless con los del medicamento ansiolítico midazolam. Los resultados mostraron que la canción era igualmente efectiva que una dosis baja de midazolam en la reducción de la ansiedad.



La canción recomendada por expertos para calmar la ansiedad. (Foto: Archivo).

¿Cómo es la versión de 10 horas que tiene esta canción?

Desde el éxito de Weightless de Marconi Union nacieron distintas variantes y remezclas de la canción, entre ellas una de las más conocidas es una versión extendida de la original que dura 10 horas.

Conocé la canción que te ayudará a relajarte. (Foto: Archivo).

Esta versión es altamente recomendada para dejar de fondo para conciliar el sueño o para calmar los síntomas de ansiedad durante el día. No obstante, los expertos no recomiendan ponerla mientras se conduce por motivos evidentes.

El poder relajante de la música: otros consejos para ayudarte con canciones

Además de esta reconocida canción, podés seguir otros trucos y consejos relacionados con la música para relajarte.