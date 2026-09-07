Hay alimentos que suelen estar presentes en casi todas las cocinas y que, sin embargo, esconden beneficios poco conocidos. Uno de ellos se destaca por su practicidad, su sabor y su capacidad para combinarse con preparaciones dulces o saladas. Además, distintos estudios la vinculan con una mejor salud cardiovascular y con el control del peso corporal.

Consumida a diario, esta fruta puede convertirse en una aliada para una alimentación saludable. Su aporte de fibra, antioxidantes, vitaminas y otros nutrientes esenciales no solo contribuye al bienestar general, sino que también ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo.

La manzana: la fruta que ayuda a reducir el colesterol

La protagonista es la manzana, una de las frutas más consumidas en el mundo y también una de las más estudiadas por sus propiedades nutricionales. Entre sus principales beneficios se encuentra su capacidad para ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol “malo”.

Gran parte de este efecto se explica por la presencia de pectina, una fibra soluble que ayuda a captar grasas y colesterol en el sistema digestivo para facilitar su eliminación. Además, su contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos vegetales contribuye al cuidado de la salud cardiovascular.

Tiene una fibra soluble que ayuda a captar grasas y el colesterol. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué la manzana también puede ayudar a controlar el peso

Otro de los puntos fuertes de esta fruta es su capacidad para generar saciedad. Gracias a su combinación de fibra, agua, bajo aporte calórico y nutrientes, ayuda a disminuir el apetito entre comidas y puede colaborar con el control de las porciones durante el día.

A diferencia de otros snacks ultraprocesados, la manzana aporta nutrientes esenciales y una sensación de plenitud que puede favorecer hábitos alimentarios más saludables. Esto la convierte en una opción interesante para quienes buscan mantener o reducir su peso de manera gradual.

Otras frutas que también benefician la salud cardiovascular

Aunque la manzana suele llevarse gran parte de la atención, no es la única fruta asociada a estos beneficios. Las peras, los cítricos, las frutas ricas en vitamina C y otras variedades con alto contenido de fibra también pueden contribuir a mantener niveles saludables de colesterol.

Además de consumirse sola, la manzana puede utilizarse en una gran variedad de preparaciones. Es frecuente encontrarla en ensaladas, batidos, postres saludables o como acompañamiento de distintos platos. Para servir este tipo de recetas una ensaladera Hudson de vidrio traslúcido puede convertirse en un complemento práctico para la mesa.

Incorporar manzana de manera habitual puede ser una estrategia simple para mejorar la calidad de la alimentación. Gracias a su aporte de fibra, vitaminas, antioxidantes y compuestos beneficiosos para el organismo, esta fruta se consolida como una aliada para quienes buscan cuidar su salud de forma cotidiana. Sumarla a diferentes comidas y colaciones permite aprovechar sus propiedades y construir hábitos más saludables a largo plazo.