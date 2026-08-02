Confucio, filósofo chino, sobre el aprendizaje: “Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí”

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Una frase de Confucio adquirió recientemente notoria popularidad y millones de personas alrededor del mundo aseguran que describe exactamente a alguien de su entorno .

La reflexión milenaria es breve pero contundente, y ha logrado sobrevivir al paso del tiempo formando parte de distintos debates.

Lo que más llama la atención es que no se trata de una frase actual, sino que tiene un origen mucho más antiguo, aunque su significado encaja con situaciones cotidianas que hoy se repiten con frecuencia.

Detrás de estas palabras hay una idea que incomoda y al mismo tiempo interpela. Sin decirlo de forma explícita, expone una actitud que muchos reconocen en otras personas y también... en sí mismos.

Una frase milenaria adquirió recientemente notoria popularidad y millones de personas aseguran que describe exactamente a alguien de su entorno. (Foto: Archivo)

La frase de Confucio que millones comparten: qué significa “los más sabios y los más necios son…”

La frase de Confucio que se volvió viral dice: “Los más sabios y los más necios son los únicos que no cambian”.

Esta reflexión apunta directamente a dos extremos del comportamiento humano: quienes alcanzan un conocimiento profundo y quienes permanecen cerrados al aprendizaje .

El pensamiento sugiere que tanto la sabiduría absoluta como la necedad total comparten una característica: la rigidez. Mientras los sabios no necesitan cambiar porque ya comprenden, los necios no cambian porque no reconocen sus errores.

Por esta razón, la frase genera identificación en redes sociales. Muchas personas la utilizan para describir actitudes cotidianas, especialmente en contextos donde alguien se muestra incapaz de revisar sus propias ideas.

¿Quién fue Confucio y por qué sus frases siguen vigentes en la actualidad?

Confucio, cuyo nombre original era Kǒngfuzǐ, fue un filósofo y pensador de la antigua China que vivió entre los años 770 y 476 a.C. Su influencia marcó profundamente la cultura, la ética y la organización social del país durante siglos.

Aunque nunca escribió sus enseñanzas de forma directa, fueron sus discípulos quienes recopilaron sus ideas en textos como Analectas, donde se reúnen diálogos y reflexiones sobre la conducta humana, la educación y la moral.

Su pensamiento trascendió fronteras y épocas. Hoy, sus frases siguen circulando porque abordan temas universales como el conocimiento, la virtud, el comportamiento y las relaciones humanas.

"Los más sabios y los más necios son los únicos que no cambian", la frase de Confucio que genera repercusiones en la actualidad. (Fuente: recreación con IA) IA

Frases de Confucio que reflejan su pensamiento y siguen vigentes hoy

Además de la frase sobre los sabios y los necios, existen muchas otras frases de Confucio que continúan siendo compartidas por su vigencia y profundidad.

Estas reflexiones permiten entender mejor su mirada sobre la vida y el comportamiento humano:

“Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso”

“El error consiste en no corregir el error”

“El hombre noble se caracteriza por hacer primero y decir después”

“La naturaleza nos hace iguales, pero el comportamiento nos diferencia”

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”

Estas frases muestran una constante en su pensamiento: la importancia del aprendizaje, la autocrítica y la evolución personal. Por eso, incluso siglos después, sus palabras siguen generando identificación y debate en todo el mundo.