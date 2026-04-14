La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires realizará una jornada especial con atención gratuita durante 24 horas seguidas. La iniciativa combina servicio a la comunidad con un reclamo por el financiamiento universitario. La actividad comenzará este miércoles a las 8 y se extenderá sin interrupciones hasta el día siguiente. Para ampliar la capacidad, se instalarán seis tráileres sanitarios en Plaza Houssay, donde se concentrarán las consultas. Durante la jornada, docentes y estudiantes brindarán tratamientos de distinta complejidad, como arreglos de caries, endodoncias, cirugías, prótesis e implantes. Según explicó el decano Pablo Rodríguez, la propuesta busca sostener la atención al público mientras se visibiliza el reclamo: lo definió como un “paro a la japonesa”, es decir, trabajando. Quienes quieran atenderse deberán solicitar turno por WhatsApp al 11-3758-9941. La atención se realizará en los tráileres instalados especialmente para esta jornada. La medida se da en el marco del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso en dos ocasiones para reforzar el presupuesto de las universidades, pero su aplicación sigue en disputa. El presidente Javier Milei vetó los proyectos, aunque en una de las instancias el Congreso rechazó ese veto y la ley quedó vigente. Desde las universidades sostienen que aún no se realizaron los desembolsos previstos. Ante esta situación, las casas de estudio recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Estado avanzar con los pagos. El Gobierno apeló la decisión y, al mismo tiempo, impulsa cambios para reducir el impacto fiscal de la norma. Mientras tanto, la Facultad de Odontología refuerza su esquema de atención. En los últimos veranos mantuvo el servicio activo sin interrupciones, con prácticas de baja, media y alta complejidad. En esta oportunidad, la diferencia es clave, ya que, durante un día completo, será gratuito.