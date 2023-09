La drástica decisión que tomó una ex figura de MasterChef para fortalecer su relación amorosa

Dicen que cada pareja es un mundo. Toda decisión tomada entre dos es válido cuando se apuesta a mejorar la convivencia diaria, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo.

Y si bien el sexo es un factor muy importante en cada relación, no es lo único que se suele tener en cuenta. Una ex participante de MasterChef Celebrity reveló hace pocos días la particular decisión que tomó junto a su pareja para fortalecer el vínculo.

La decisión que tomó una ex figura de MasterChef y que ayudó a mejorar la relación con su novio

En pareja con Mauricio Corrado y recientemente comprometida, Andrea Rincón reveló la decisión que tomaron junto a su pareja para fortalecer su vínculo.

La ex participante de MasterChef Celebrity contó en "Las pibas dicen", el programa de stream en formato podcast que comparte con Rosario Ortega, Julieta Ortega y Ana Paula Dutil, que intentó "tener menos sexo" con su novio.

"Tener una pareja para mí era 80% sexo, 20% afecto; lo cual me trajo muchos problemas. Entonces empecé a hacer como una dieta: alcohol, afuera. Cigarrillo, afuera. Sexo... afuera", reveló la actriz.

La decisión, según sus palabras, no fue sencilla de aplicar. "Hicimos una cosa de almohadas (en la cama) para dividir: 'vos acá, yo acá'. Después empezamos a dormir vestidos, pero no funcionaba y llorábamos, decíamos 'tenemos que resistir'", reveló.

"En un momento empezó a pasar algo que nunca me pasó en la vida, empezó a fortalecer la relación. Algo que no me me pasó, algo que yo desconocía. Claro, empezó a cambiar el porcentaje", analizó la ex Gran Hermano.



El compromiso de Andrea Rincón y Mauricio Corrado

Hace pocos días, Mauricio Corrado decidió proponerle casamiento a Andrea Rincón. En el video, que fue grabado por un amigo de la pareja, se puede ver la emotiva reacción de la actriz, quien rompió en llanto inmediatamente.

La propuesta fue el mismo día que él cumplía años. En su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un sentido mensaje: "Feliz cumple amor!! Gracias por amarme tanto y tan lindo".