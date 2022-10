Más millones para Messi en Instagram: ya es la segunda celebridad que más factura con los anuncios pagos

Aunque para la mayoría de la gente las redes sociales son un espacio más para compartir experiencias con su círculo social, éstas permiten cada vez más generar dinero e incluso vivir de la creación de contenido ya sea a través de Instagram, TikTok, YouTube u otras.

Otro de los beneficios de esto es un nuevo negocio que se abre para los famosos: la posibilidad de realizar publicidad paga y engrosar sus cuentas de banco con ingresos millonarios, una de las estrategias favoritas de la estrella de la Selección argentina Lionel Messi.

Frente a esto, la compañía NetCredit creó un algoritmo para definir, país por país, quiénes son las personalidades que más dinero ganan por las publicidades que hacen en Instagram.

"Las ganancias totales de Instagram de influencer a influencer dependen no solo del número de seguidores, sino también de la frecuencia con la que estos venden su nombre y el poder de ese nombre en su mercado particular", explicaron desde la empresa.



"Las ganancias de Instagram dependen no solo del número de seguidores de un influencer, sino también de la frecuencia con la que venden su nombre".

Según NetCredit, incluso los "nanoinfluencers" -aquellos con números de seguidores de cuatro cifras- pueden ganar cientos de dólares por publicar en sus redes imágenes patrocinadas.

Por su parte, quienes tienen más de un millón de seguidores ganan un promedio de u$s 15.356 por mes, mientras que los famosos "ganan más con una o dos publicaciones de lo que la mayoría de los estadounidenses ganarán en toda su vida", según NetCredit.

Desde futbolistas hasta cantantes, deportistas o actores: ¿Quiénes son los famosos que más ganan con contenido patrocinado en redes y cuántos millones se llevan?

LOS MÁS RICOS DE INSTAGRAM: ¿CUÁNTO GANA LIONEL MESSI?

El análisis descubrió que la celebridad que más dinero gana a través de publicaciones patrocinadas es el jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo, quien en 2021 se llevó u$s 85,22 millones gracias a Instagram.

En segundo lugar se encuentra su histórico rival, el astro del fútbol argentino Lionel Messi, quién el año pasado ganó u$s 71,96 millones a través de la publicidad que realizó en la red social perteneciente a Meta.

Además de ser la segunda estrella que más dinero ganó en todo el mundo a través de Instagram durante 2021, en el recuento país por país, Messi también es la celebridad que más gana en Argentina gracias a las redes.



Completa el podio otro deportista: el jugador de cricket indio Virat Kohli, quien ganó u$s 36,66 millones a través de publicidades pagas en Instagram durante el año pasado.

Los siguientes tres lugares del top 10 son estadounidenses: la conductora Ellen DeGeneres, en el cuarto lugar, se llevó u$s 33,72 millones el año pasado; la cantante Beyoncé u$s 33,71 millones; y el comediante y actor Kevin Hart ganó u$s 26,11 millones gracias al contenido patrocinado que publicó en Instagram en el 2021.

Finalmente, la cantante y actriz surcoreana Jisoo se llevó u$s 18,89 millones; la cantante brasileña Anitta y su compatriota, la actriz Larissa Manoela, u$s 16,01 millones y u$s 15,12 millones respectivamente; y la cantante británica Dua Lipa cerró el top 10 con u$s 13,04 millones obtenidos por sus anuncios en la mencionada red social.

Tal como destaca la compañía que realizó el estudio, para "ganar millones con los anuncios de Instagram ayuda ser estadounidense o estar en los deportes, aunque no necesariamente ser estadounidense en los deportes".

"Los instagrammers de los Estados Unidos representan tres de los diez mejores pagos del mundo, y los atletas representan tres de cada diez también. Pero las cantantes son el 'demográfico' más claro en la parte superior, con Beyoncé, Jisoo, Anitta y Dua Lipa recaudando un total combinado de u$s 81.671.561 por año de publicaciones patrocinadas", repasa NetCredit.

Cabe resaltar la diferencia entre la cantidad de publicaciones que realizan las distintas celebridades: mientras que algunos llegan a cifras millonarias con pocas fotos, otros publican una gran cantidad para llegar a números tan altos.

Éste es el caso de la presentadora Ellen DeGeneres, quien el año pasado ganó u$s 33,72 millones -ubicándose cuarta en el top 10- pero a costa de más de una foto con anuncio por semana. Un número que contrasta con los tan solo 20 anuncios que subió Beyoncé durante el 2021.