Un video viral volvió a colocar el dinero en el centro de las relaciones. Una mujer cuenta que gana más de tres millones de pesos y explica que espera encontrar del otro lado una actitud proactiva: alguien capaz de tomar la iniciativa y proponer planes que le resulten atractivos. Su argumento relaciona autonomía económica y expectativa vincular.

Desde la psicología del dinero, esa asociación resulta significativa. El plan esperado puede representar iniciativa, ambición, creatividad, cuidado o interés. El dinero adquiere una función emocional: se convierte en una prueba de aquello que la persona desea recibir del vínculo.

Que esta discusión aparezca es saludable. Hablar de dinero permite romper uno de los grandes tabúes de la intimidad. Sin embargo, debatir cuánto debería ganar alguien o quién tiene que pagar la primera cita apenas abre el problema. La profundidad comienza cuando analizamos qué representa el dinero para cada integrante: poder, libertad, seguridad, reconocimiento, autonomía, cuidado o capacidad de elegir.

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Esos significados son singulares. Nuestra relación con el dinero comienza antes de que podamos ganarlo. Se construye observando cómo circulaba en nuestra familia: quién lo generaba, quién lo administraba, quién podía gastarlo, quién pedía permiso y quién tomaba las decisiones. También aprendemos de las discusiones, las deudas, las pérdidas, las renuncias y los silencios que atravesaron nuestros primeros vínculos.

Algunas personas crecieron asociando el dinero con seguridad. Otras aprendieron a relacionarlo con culpa, sacrificio, conflicto, abandono o control. Gastar podía representar disfrute o peligro. Ahorrar, tranquilidad o privación. Trabajar podía significar autonomía, reconocimiento, agotamiento o la única manera de sentirse valioso.

Antes de construir una economía compartida necesitamos conocer esa biografía financiera. ¿Qué lugar ocupaba el dinero en mi familia? ¿Qué aprendí sobre pedir, recibir, compartir y depender? ¿Qué significa para mí que alguien pague? ¿Qué temo perder cuando cedo una parte de mi autonomía?

Cuando dos personas forman un vínculo se encuentran dos modelos familiares y dos formas de interpretar el dinero, el trabajo y el cuidado. Aquello que una entiende como generosidad puede ser vivido por la otra como control. Una decisión considerada prudente puede experimentarse como una restricción. El dinero funciona como un lenguaje afectivo cuyos significados pocas veces se explicitan.

Por eso, una conversación financiera necesita incluir el proyecto de vida: la vivienda, la administración cotidiana, la distribución de los gastos, las deudas, el ahorro y los objetivos personales. También debe anticipar escenarios complejos. ¿Qué ocurriría si alguien pierde el trabajo? ¿Quién asumiría las tareas de cuidado? ¿Qué costos de oportunidad aceptaría cada persona y durante cuánto tiempo?

Una renuncia laboral, una reducción de jornada o una mudanza pueden beneficiar el proyecto común y afectar de manera desigual la autonomía futura. Sus costos incluyen ingresos, experiencia, desarrollo profesional, aportes jubilatorios, tiempo y capacidad de reconstruir una vida independiente.

La ausencia de acuerdos puede derivar en infidelidad financiera: compras, deudas, cuentas, ahorros, préstamos o pérdidas que alguien supone que su pareja desaprobaría y decide ocultar. Puede aparecer en cualquiera de los integrantes y daña la confianza sobre la cual se construye el proyecto compartido.

En situaciones más graves, el dinero se incorpora a una trama sistémica de abuso. El control de las cuentas, la vigilancia de los consumos, la generación de deudas, el aislamiento o la obstaculización del trabajo forman parte de un patrón dirigido a reducir la autonomía. El abuso económico suele convivir con mecanismos psicológicos y emocionales que debilitan la capacidad de decidir y dificultan la salida de la relación.

El video abrió una conversación necesaria. El próximo paso debería superar la cuenta del restaurante y explorar qué historias, mandatos y expectativas llevamos hasta esa mesa. La salud financiera de una relación comienza con el conocimiento de la propia biografía económica y se sostiene mediante acuerdos explícitos, información compartida y autonomía.

Hablar de dinero es hablar de cómo queremos vivir, cuánto estamos dispuestos a ceder y qué libertad necesitamos conservar.