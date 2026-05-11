Por primera vez, el pádel desembarca en el Obelisco de la mano de Bullpadel con una activación sin precedentes que llevará una cancha profesional al centro de la Ciudad para acercar el deporte al público argentino. Durante tres días —10, 11 y 12 de mayo— el Obelisco se convertirá en el epicentro del pádel con experiencias abiertas al público, presencia de influencers, atletas, creadores de contenido y figuras vinculadas al universo del deporte y el entretenimiento. La propuesta busca celebrar el fenómeno cultural y deportivo que atraviesa el pádel a nivel global, llevando el juego literalmente al corazón de Buenos Aires y generando una postal histórica para el deporte nacional. “Queremos que el pádel siga creciendo, llegando a nuevos públicos y ocupando lugares icónicos. Llevar una cancha al Obelisco representa exactamente eso: hacer historia y acercar el deporte a la gente de una manera distinta. Agradecemos a Fabián Turnes y a la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio y la predisposición para llevar adelante esta acción”, expresó Hernán Stambulsky, gerente de MKT y comunicación de Bullpadel Argentina. Además de las actividades especiales junto a invitados y creadores de contenido, el público podrá vivir la experiencia Bullpadel de cerca, participar de distintas dinámicas y actividades en una cancha única montada frente al máximo ícono porteño. Con esta acción, Bullpadel reafirma su posicionamiento como una de las marcas líderes del pádel a nivel internacional y continúa apostando al desarrollo de experiencias innovadoras que conecten el deporte, la cultura urbana y las nuevas audiencias.