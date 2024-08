La cantidad de pasos por día que hay que dar después de los 60 años para estar saludables, según los especialistas

La actividad física es clave para mantener una buena salud a medida que envejecemos. Caminar es un ejercicio que puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas mayores. Pero, ¿cuántos pasos deben dar diariamente aquellos que han superado los 60 años para mantenerse saludables?

Según los especialistas, no hay una cifra mágica, pero existen algunas pautas que pueden ser de gran ayuda para adultos y jubilados.

La importancia está en el movimiento

"Lo más importante es que el movimiento es salud y cuanto más hagamos, mejor que mejor," afirma Antonio Clavero-Jimeno, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada (UGR), de acuerdo a un artículo de Cuidate Plus.

Lo importante es estar en movimiento. (Foto: Freepik)

No hay una distinción clara entre las recomendaciones para adultos de hasta 65 años y los mayores de 65. Lo esencial es individualizar la carga de entrenamiento, el volumen y la intensidad. Esto significa que una persona mayor debe entrenar fuerza y aumentar su actividad física diaria, independientemente de su edad.

¿Cuál es el mínimo de pasos que se debe hacer?

Según Clavero-Jimeno, el mínimo recomendado es de 7.000 pasos al día. Esta cifra ya se asocia con beneficios significativos para la salud, como la reducción del riesgo de muerte por causas cardiovasculares.

Aumentar esta cifra a 8.000 pasos al día puede reducir aún más el riesgo de muerte prematura, de acuerdo con un estudio de la UGR publicado en el Journal of the American College of Cardiology. Traduciendo esto a distancias, estos 8.000 pasos equivalen aproximadamente a 6,4 kilómetros.

Esta es la forma en que debés comenzar a realizar pasos

Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine encontró que las mujeres mayores que hacían caminatas de 4.400 pasos al día tenían un riesgo significativamente menor de muerte en comparación con aquellas que solo daban 2.700 pasos.

Sin embargo, los beneficios eran mayores en mujeres de más de 70 años que lograban caminar 7.500 pasos diarios.

Según I-Min Lee, investigador principal del Brigham and Women's Hospital y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard:



La intensidad del paso no se asociaba claramente con una mayor reducción del riesgo de muerte.





Incrementar gradualmente el número de pasos diarios también reporta beneficios medibles, especialmente en personas con un bajo nivel de actividad física.

Es importante incrementar de forma gradual la cantidad de pasos diarios. (Foto: Freepik)

"Cada 500 pasos adicionales mejoran su salud," explican los investigadores de la UGR. Esto es especialmente alentador para aquellos que no pueden alcanzar los 9.000 pasos diarios desde el inicio. Pueden establecer objetivos pequeños e ir aumentando paulatinamente el número de pasos.