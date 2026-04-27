Se cree que con 10.000 pasos diarios se alcanza la actividad física requerida por día para estar saludable, pero no es un número con bases científicas sólidas ya que fue definido por una campaña publicitaria en Japón que se hizo muy popular. La ciencia comenzó a cuestionar la meta de pasos estandarizada, y en estudios recientes demostraron que tan solo con 4000 pasos diarios se puede reducir el riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares. Una serie de estudios reveló que con menos de 4.000 pasos diarios se reduce el riesgo de muerte, y con 1.000 pasos adicionales disminuye en un 15% la mortalidad. No es necesario alcanzar los 10.000 pasos para obtener beneficios significativos para la salud. Se comienzan a notar beneficios para la salud notorios cuando se caminan 9000 pasos al día. Se consigue una disminución del 60% en el riesgo de muerte prematura y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Se pueden alcanzar beneficios adicionales si una persona camina 20.000 pasos diarios. Disminución de la grasa corporal.Baja la presión arterial y colesterol.Reducción de enfermedades como obesidad, diabetes y depresión. Caminar es una forma de ejercicio accesible para la mayoría de las personas y permite que cualquier persona se pueda mantener activa.