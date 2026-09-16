Cada vez más argentinos comparten en redes sociales cómo es trabajar y vivir en España, especialmente quienes consiguen empleos en sectores como la gastronomía, el turismo y los servicios.

Uno de ellos es Kevin Gómez, un joven argentino que vive en Madrid y trabaja en una pizzería.

A través de sus redes sociales contó cuánto cobró después de trabajar durante un mes y sorprendió a sus seguidores con el monto final.

Los números del salario de trabajo en España

Según contó Kevin, durante el período que mostró en sus redes sociales trabajó 45 horas semanales en una pizzería de Madrid.

Al finalizar el mes, recibió un ingreso de 2.450 euros. El argentino también calculó cuánto representaba ese monto en relación con las horas trabajadas.

“Cobré 2.450 euros con sólo 45 horas de trabajo en la semana”, expresó al compartir su experiencia.

El joven se desempeña en el rubro gastronómico, uno de los sectores en los que muchos trabajadores extranjeros encuentran oportunidades laborales en España.

Dónde trabaja y qué hace

Argentino en España Instagram / kevingomeez69

Kevin trabaja en una pizzería ubicada en Madrid, donde desarrolla tareas vinculadas con la cocina.

A través de sus publicaciones, el argentino muestra distintos aspectos de su rutina y cuenta cómo es trabajar en España después de haber dejado Argentina.

Su contenido se centra especialmente en los ingresos, las horas de trabajo y las diferencias que encuentra desde su llegada al país europeo.

La experiencia de un argentino que trabaja en España

La historia de Kevin permite conocer cómo es, desde su propia experiencia, trabajar en Madrid dentro del sector gastronómico.

El joven decidió compartir públicamente sus ingresos y su jornada laboral para mostrar cómo es su día a día desde que se instaló en España.