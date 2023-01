Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: resumen de los alegatos, el pedido de absolución y cuándo es la sentencia

Este jueves se realizó la segunda jornada de alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa. Esta vez el turno fue de la defensa, a cargo de Hugo Tomei, y los rugbiers hicieron uso de la palabra antes de que los jueces del tribunal de Dolores den a conocer la sentencia el 6 de febrero.

Tomei es el abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz.

Los alegatos del juicio contra los rugbiers comenzaron a las 12:00 de este jueves.

Hugo Tomei expuso sus alegatos.

Tomei expuso sus alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, como parte de la defensa de los acusados por el crimen de Báez Sosa ocurrido el 18 de enero de 2020 , a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Antes de que la defensa comenzara con sus alegatos, Graciela Sosa, madre de Fernando, tomó la palabra ante el tribunal: "Nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría, pero nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo".

"Me costó muchísimo estar en este lugar, me costó horrores ver la forma de cómo asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar. Fernando pedía piedad, mientras le seguían dando patadas y patadas, tenía la sensación como madre de que me tiraría para que esas patadas sean para mí", expresó Graciela.

Graciela Sosa habló en la última jornada de los alegatos.

"Habían ido a una previa, fueron a un boliche y terminaron envueltos en un caso de homicidio", sostuvo el abogado, al comenzar su alegato en los tribunales de Dolores.

En la misma línea, cuestionó: "Este caso y, no sé por qué, tuvo una impronta mediática inigualable y que ha transformado este caso en un paradigma de lo que no puede ocurrir. Horas y horas de reproducción de videos y audios, de constancias del expediente ".

Tomei cuestionó el rol de los medios sobre el proceso judicial: "Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad y por la opinión pública. Considero que es una forma de presionar al poder judicial. De obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública".

Además, cruzó al abogado de la querella, Fernando Burlando, por las entrevistas en distintos canales de televisión, en los que criticó y acusó a los rugbiers por el crimen de Báez Sosa.

"Ponelo más fuerte", lo interpeló el abogado de la familia de la víctima. "No se escucha", insistió Burlando, con respecto a los diferentes clips. Durante sus alegatos, Tomei también puso en duda la concordancia con la acusación y aseguró que "sin son ocho los que tienen un altercado adentro del boliche, no puede ser uno, son ocho".

Y explicó: "De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa y tres a los amigos. Por supuesto que está el primer acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Báez Sosa. Si todos le pegaron no es lo mismo. Se prueba lo que se imputa. Se imputó otra cosa distinta a la que se alegó ayer".



Máximo Thomsen juntos a los otros siete rugbiers, le pidieron perdón a la familia de Fernando Báez Sosa.

"La verdad solo hay que nombrarla, porque la verdad sale sola. Los hechos alegados no coinciden con la imputación, no respetan el objeto de la requisitoria, por lo que voy a solicitar la absolución", anticipó el abogado.

Luego, argumentó: "Es una cuestión técnica y procesal. En caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia ".

Qué dijo la defensa sobre la autopsia a Fernando Báez Sosa

"Si alguien no miente, es la autopsia", atacó el defensor. En esta misma línea, cuestionó el informe forense: " Dijeron que las palabras y los golpes que recibió Fernando Báez Sosa fueron muchísimos y con una intensidad pocas veces vista ".

"Yo pensaba, dónde fue ese golpe, esa saña, porque no está. Lo que tiene el informe son moretones y raspones. En la autopsia hay seis golpes", subrayó el abogado.

Y aseguró que sus defendidos "no sabían lo que estaba pasando" y que la muerte del joven de 18 años debe ser calificada como " homicidio en riña ".

"No hay dolo, no se pudo probar el plan para matar en esos cinco minutos que la fiscalía descubrió, no hubo estado de indefensión, hubo una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo donde participaba Fernando Báez Sosa", argumentó el letrado.

En este sentido, afirmó: "Debe ser calificado como homicidio en riña, o en su defecto, homicidio simple o con dolo eventual o analizado como homicidio preterintencional".

La condena se conocerá el 6 de febrero.

Qué dijeron los rugbiers

Lucas Pertossi: "Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo la causado, estoy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal hasta el día de hoy, muy triste por lo sucedió. A las personas que afecté les quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar en un asesinato".

"Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo la causado, estoy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal hasta el día de hoy, muy triste por lo sucedió. A las personas que afecté les quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar en un asesinato". Blas Cinalli : "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas, es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. No hubo ningún plan ni nada de lo que dice".

: "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas, es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. No hubo ningún plan ni nada de lo que dice". Matías Benicelli : "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso y estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá se pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Nunca quise matar a nadie".

: "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso y estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá se pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Nunca quise matar a nadie". Ciro Pertossi: "Estoy muy arrepentido. Por favor, (quería) pedirle perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar (sic) a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. Se murió alguien de nuestra edad. Es muy feo y muy feo lo que nos acusan".

"Estoy muy arrepentido. Por favor, (quería) pedirle perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar (sic) a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. Se murió alguien de nuestra edad. Es muy feo y muy feo lo que nos acusan". Máximo Thomsen : "Quería pedir disculpas a la familia y a las personas afectadas. Jamás pensé que algo así podría pasar. Me lastima porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no podemos y no nos queda otra que pedir disculpas".

: "Quería pedir disculpas a la familia y a las personas afectadas. Jamás pensé que algo así podría pasar. Me lastima porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no podemos y no nos queda otra que pedir disculpas". Enzo Comelli : "Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y a las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra edad, que al igual que nosotros tenía toda la vida por delante. Yo, sinceramente, quiero pedir disculpas a todos los involucrados, que no solo fueron nuestras familias y las familias de Fernando, sino cada una de las personas que dieron testimonio, pasaron este calvario y se sentaron ahí".

: "Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y a las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra edad, que al igual que nosotros tenía toda la vida por delante. Yo, sinceramente, quiero pedir disculpas a todos los involucrados, que no solo fueron nuestras familias y las familias de Fernando, sino cada una de las personas que dieron testimonio, pasaron este calvario y se sentaron ahí". Luciano Pertossi: "Quiero pedir disculpas a la familia Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Nunca quise participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo y siento que lo que ustedes digan o decidan (por el tribunal) va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos".

juicio por el crimen de fernando báez sosa: Cuándo es la sentencia a los rugbiers

Al finalizar la segunda jornada de los alegatos, la jueza informó que el veredicto final (o eventual condena) se informará el lunes 6 de febrero a partir de las 13:00.