Mercurio retrógrado es, para muchos, el evento astrológico más temido y comentado.

Si bien la astronomía lo describe como una simple ilusión óptica, el credo astrológico lo interpreta como un período de tres semanas, que se da 3 ó 4 veces al año, conocido por traer malentendidos, fallas en la tecnología y las comunicaciones, demoras en el transporte y un llamado a la “revisión” personal.

El análisis de Google Trends, la plataforma gratuita de Google que refleja el interés de los usuarios, en Argentina demuestra que esta creencia tiene un impacto directo en el comportamiento de búsqueda, generando picos de interés explosivos y revelando la preocupación principal del internauta: anticiparse al supuesto período de contratiempos y saber cómo enfrentarlos.

El reflejo que hace Google Trends de lo que preocupa de Mercurio retrógrado

El gráfico de interés a lo largo del tiempo de los últimos 12 meses confirma que la demanda de búsquedas por Mercurio retrógrado no es constante, sino que está marcada por la recurrencia y la previsibilidad del movimiento planetario (aproximadamente cada tres o cuatro meses).

Google Trends

El primer pico de atención anual se registró durante el período de marzo a abril, marcando la primera oleada de búsquedas masivas.

El fenómeno alcanzó su punto de máxima popularidad entre julio y agosto, donde se registró el pico máximo de interés, alcanzando el 100% en la escala de Google Trends y confirmando que ese tránsito fue el más resonante del año hasta el momento, ya que el fenómeno de noviembre recién inicia.

Las búsquedas se activan con gran intensidad justo en el momento en que “el planeta de la comunicación” inicia su fase retrógrada, señalando el inicio del período de “precaución” astrológica.

Mercurio retrógrado y Google: urgencia y necesidad de definición

Las consultas relacionadas (breakout y rising) son clave para entender qué motiva a los argentinos a buscar el fenómeno: la necesidad de precisión temporal y la comprensión de sus efectos.

La consulta principal, que alcanzó el nivel de breakout (un aumento explosivo de interés de más del 5000%), es “cuándo empieza mercurio retrógrado”.

El dato es elocuente: la mayor preocupación del internauta es la fecha exacta de este movimiento para, de acuerdo con el credo astrológico, tomar precauciones extra con las comunicaciones y viajes, intentando mitigar los riesgos asociados con el fenómeno.

La intención de entender a Mercurio retrógrado

Una gran porción de las búsquedas se centra en la curiosidad y la definición, con incrementos porcentuales importantes que buscan entender la base del supuesto caos:

“ qué significa mercurio retrógrado ” (+190%)

“qué es mercurio retrógrado” (+100%)

Esto indica que el fenómeno atrae a un público amplio que busca comprender el contexto astrológico: por qué la retrogradación supuestamente afecta áreas de la vida regidas por Mercurio (el pensamiento, la comunicación y la tecnología).

La astrología, a través de fenómenos recurrentes como Mercurio retrógrado, opera como un poderoso disparador de curiosidad masiva y preocupación práctica en los argentinos y Google Trends actúa como un espejo fiel de esta dinámica, reflejando el tránsito de las creencias astrológicas a un fenómeno de búsqueda digital