Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 14 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 14 de julio

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos mayormente poco nubosos o despejados. En Galicia y la zona cantábrica occidental, habrá cielos nubosos debido a un sistema de bajas presiones. Se espera nubosidad baja en el Cantábrico oriental y el este de Cataluña, tendiendo a despejar.

Las temperaturas aumentarán ligeramente, con mínimas descendiendo solo en Navarra. Se espera que superen los 35 grados en varias regiones, llegando incluso a 40 grados en algunas áreas del nordeste y el interior sureste. Habrá noches tropicales en áreas del Mediterráneo y se prevén vientos moderados en varias zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, poco nuboso con nubes altas y de evolución desde el final de la mañana, máximas en ascenso de 36-37 °C en el centro y sur y vientos de sur y suroeste flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Andalucía tendrá cielos poco nubosos con nubes medias y altas; en el tercio oriental habrá nubosidad de evolución diurna y polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios en el oeste y en ascenso en el resto, con vientos flojos variables y brisas en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el litoral y nubosidad en el Pirineo occidental. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 grados y las máximas alcanzarán los 38 grados, con un ligero ascenso en el interior y descensos locales en litorales. Habrá viento flojo, variando a sur y sureste, aumentando moderadamente por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán cielos poco nubosos o despejados, con nubes de evolución en Pirineo e Ibérico; mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas al alza y calor notable en valles y depresiones, con viento flojo del sur y sureste, moderado por la tarde.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos, con brumas y nieblas en el interior y la Cordillera. Al final de la tarde, se esperan chubascos dispersos y tormentas, especialmente en el oeste. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 29 grados, con mínimas en ascenso y máximas estables y viento flojo y variable.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielos poco nubosos o despejados, con brumas y posibles bancos de niebla matinales y algo de polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios: noches tropicales y máximas de hasta 38 °C en el interior de Mallorca. Viento flojo del sur con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos a primeras horas en vertientes norte de islas montañosas. Máxima 28°C y mínima 18°C; ligero ascenso en el interior, sin cambios en costas y viento del nordeste moderado.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios (19–38 °C) y viento flojo variable, tendiendo a este con intervalos moderados por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso con algunas nubes medias y altas y se espera que durante la tarde aparezca nubosidad de evolución en el cuadrante noroccidental, pudiendo darse algún chubasco aislado con tormenta en el extremo norte; las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 37 grados de máxima, con un viento variable que tenderá a ser del suroeste y que será flojo a moderado en la mitad oriental.

El clima para hoy se presenta poco nuboso o despejado, con aumento de nubes altas y de evolución en la tarde. Se esperan chubascos, localmente fuertes, acompañados de tormentas y granizo en la Serranía de Cuenca, con temperaturas máximas que alcanzarán los 39 grados en el sur de Cuenca y las Manchas de Ciudad Real y Albacete. Los vientos serán flojos de sur y suroeste, aumentando a moderados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios (máxima de 32°C y mínima de 20°C) y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión, temperaturas entre 23 y 31 °C y vientos flojos variables con predominio de la componente oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará nuboso en la madrugada y al final del día, con brumas y posibles nieblas matinales, mientras las temperaturas oscilarán entre 16 y 38 grados, con un ligero ascenso en el litoral.

En Navarra, poco nuboso con brumas y nieblas en el noroeste al amanecer y al final del día; mínimas en descenso en La Ribera, máximas en aumento (notable en el suroeste) y viento flojo variable.

En La Rioja, poco nuboso con algunas nubes altas, mínima de 19 °C y máxima de 43 °C en ascenso, con viento variable y predominio del sur en la sierra, flojo a moderado.