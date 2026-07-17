En esta noticia

Buenos Aires comenzó la semana con un clima, despejado y temperaturas de un dígito típicas del invierno. Sin embargo, un cambio en las condiciones meteorológicas traerá fuertes tormentas a distintas localidades.

En las últimas horas la temperatura levantó a un máximo de 23°, pero el “veranito” llegará con lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja porque el aumento en la humedad traerá un temporal por dos días.

Te puede interesar

Confirmado | Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte

Te puede interesar

Envolver la billetera y las llaves en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Qué localidades están bajo alerta por la tormenta

El clima despejado ser verá desplazado por nubes negras que llegarán durante la mañana y media mañana del viernes. Se esperan temperaturas oscilantes entre los 18° y 23° con fuertes lluvias en distintas localidades del AMBA.

Tormentas eléctricas
Tormentas eléctricasFuente: ShutterstockDmitry Mikheev

Se espera fuerte actividad eléctrica combinada con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora a lo largo y ancho de la provincia.

Una vez culminado el viernes, el sábado tendrá las mismas condiciones, pero esta vez con mínimas de 14° y máximas de 17° con cielo nublado.

Las recomendaciones del SMN para afrontar el temporal son las siguientes:

  • Evitar realizar actividades al aire libre.
  • Limpiar los sumideros.
  • Retirar objetos de balcones y patios.
  • Mantenerse alejado de árboles y postes.
  • Mantenerse al tanto de los informes oficiales.

Cómo seguirá el clima en CABA en la semana

El pronóstico extendido del clima señala un viernes y sábado nublado con presencia de lluvias y temperaturas de entre 14° y 23°.

Te puede interesar

Confirmado: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Te puede interesar

Se aproxima una tormenta negra y hay alerta por 48 horas de lluvias: cuáles serán las zonas del país afectadas

La tormenta dará paso a un domingo con 10° de mínima y cielo nublado, pero sin tormentas.

Una vez iniciada la siguiente semana, las temperaturas volverán a un dígito con 9° y se mantendrán hasta los 14°.