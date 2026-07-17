Buenos Aires comenzó la semana con un clima, despejado y temperaturas de un dígito típicas del invierno. Sin embargo, un cambio en las condiciones meteorológicas traerá fuertes tormentas a distintas localidades.

En las últimas horas la temperatura levantó a un máximo de 23°, pero el “veranito” llegará con lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja porque el aumento en la humedad traerá un temporal por dos días.

Qué localidades están bajo alerta por la tormenta

El clima despejado ser verá desplazado por nubes negras que llegarán durante la mañana y media mañana del viernes. Se esperan temperaturas oscilantes entre los 18° y 23° con fuertes lluvias en distintas localidades del AMBA.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Se espera fuerte actividad eléctrica combinada con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora a lo largo y ancho de la provincia.

Una vez culminado el viernes, el sábado tendrá las mismas condiciones, pero esta vez con mínimas de 14° y máximas de 17° con cielo nublado.

Las recomendaciones del SMN para afrontar el temporal son las siguientes:

Evitar realizar actividades al aire libre.

Limpiar los sumideros.

Retirar objetos de balcones y patios.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Mantenerse al tanto de los informes oficiales.

Cómo seguirá el clima en CABA en la semana

El pronóstico extendido del clima señala un viernes y sábado nublado con presencia de lluvias y temperaturas de entre 14° y 23°.

La tormenta dará paso a un domingo con 10° de mínima y cielo nublado, pero sin tormentas.

Una vez iniciada la siguiente semana, las temperaturas volverán a un dígito con 9° y se mantendrán hasta los 14°.