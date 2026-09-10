Un intenso fenómeno meteorológico avanzará sobre gran parte de la Argentina desde el jueves a la noche y alcanzará a 16 provincias. El episodio estará marcado por lluvias, tormentas con actividad eléctrica, posibles ráfagas y nevadas, de acuerdo con las condiciones previstas para cada región.

La situación será diferente según la provincia. Mientras en el norte y centro del país se esperan lluvias y tormentas, en el oeste y sur habrá precipitaciones de otro tipo, con nieve en sectores cordilleranos.

Además, la inestabilidad no será pasajera en todos los sectores: en algunas zonas las condiciones recién comenzarían a mejorar durante el sábado.

Qué provincias serán afectadas por el temporal

El fenómeno alcanzará a 16 provincias, aunque no en todas se presentará de la misma manera.

En Catamarca, las mayores complicaciones estarán principalmente en el sur de la provincia, donde se esperan tormentas con actividad eléctrica.

El panorama será similar en Tucumán y Santiago del Estero, donde la inestabilidad abarcará prácticamente todo el territorio provincial.

En Chaco y Formosa, también se esperan precipitaciones y tormentas, mientras que el fenómeno alcanzará a todo el territorio de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Tormentas y lluvias en el centro del país

En San Juan, las lluvias se concentrarán principalmente en el norte de la provincia.

En Córdoba y San Luis se prevé la presencia de tormentas con actividad eléctrica. En el caso de San Luis, el sector más comprometido será principalmente el norte provincial.

La Pampa también tendrá lluvias durante el avance del sistema.

La situación será especialmente variable en Buenos Aires, donde se esperan precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Entre las localidades alcanzadas aparecen Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Pigüé y Trenque Lauquen. Además, se prevé actividad eléctrica en General Villegas.

Ingresa un diluvio histórico en toda la Argentina y son 16 las provincias afectadas. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Nieve en Mendoza, Río Negro y Chubut

El fenómeno también tendrá una manifestación invernal en el oeste y sur del país.

En Mendoza, se esperan nevadas en las zonas cordilleranas, mientras que posteriormente podrían registrarse lluvias comunes en otros sectores.

La nieve también será protagonista en las áreas cordilleranas de Río Negro y Chubut, provincias que además podrían recibir algunas precipitaciones en forma de lluvia.

De esta manera, el mismo episodio meteorológico tendrá características muy diferentes según la región: tormentas eléctricas en el norte y centro, lluvias en distintas provincias y nieve en los sectores cordilleranos.

Cuándo empieza el temporal y hasta cuándo seguirá

El cambio de tiempo comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el jueves por la noche.

A partir de ese momento, las precipitaciones y tormentas se irán extendiendo sobre distintas regiones del país. En algunas provincias el fenómeno será más breve, mientras que en otras la inestabilidad podría mantenerse hasta el sábado.

Por eso, el período entre el jueves a la noche y el sábado será clave para seguir la evolución del sistema y sus posibles desplazamientos.

Las 16 provincias afectadas

Las provincias alcanzadas por este episodio son:

Catamarca

Tucumán

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

San Juan

Córdoba

San Luis

Mendoza

La Pampa

Buenos Aires

Chubut

Río Negro

El avance del fenómeno dejará un escenario de tiempo muy inestable en buena parte de la Argentina, con diferencias marcadas entre las regiones y una mejora que no llegará al mismo tiempo a todo el territorio.