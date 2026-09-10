Manejar vehículos con transmisión automática es cada vez más habitual, pero todavía genera dudas frecuentes respecto a su cuidado y manipulación diaria. Una de las consultas más repetidas en las plataformas digitales apunta directamente a la forma correcta de detener el auto y activar la función de estacionamiento.

Ante este escenario, el reconocido mecánico Ángel Gaitán compartió en sus redes sociales una serie de pautas fundamentales para evitar daños internos en la caja de cambios. Según el especialista, el secreto radica en entender el funcionamiento de la letra P (Parking).

Cuál es la manera correcta de detener un auto automático, según un mecánico experto

Para muchos conductores, la secuencia de detención suele ser un hábito automatizado que, mal ejecutado, puede perjudicar la transmisión a largo plazo. Al respecto, Gaitán fue categórico en su cuenta oficial: “Paro con el freno y, cuando las ruedas están completamente paradas, meto la P. Esa es la manera correcta”.

El motivo técnico detrás de esta recomendación es sencillo: la posición Parking acciona un trinquete o bloqueo mecánico que inmoviliza los engranajes de la caja. Si se intenta engranar esta marcha mientras el vehículo conserva un mínimo desplazamiento —por más imperceptible que parezca—, los componentes sufren una fricción y tensión innecesaria que acelera su desgaste.

Errores frecuentes al utilizar cajas automáticas

Para alargar la vida útil del sistema de transmisión y prevenir visitas costosas al taller, el especialista enumeró los tropiezos más comunes que cometen los automovilistas: