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Manejar vehículos con transmisión automática es cada vez más habitual, pero todavía genera dudas frecuentes respecto a su cuidado y manipulación diaria. Una de las consultas más repetidas en las plataformas digitales apunta directamente a la forma correcta de detener el auto y activar la función de estacionamiento.
Ante este escenario, el reconocido mecánico Ángel Gaitán compartió en sus redes sociales una serie de pautas fundamentales para evitar daños internos en la caja de cambios. Según el especialista, el secreto radica en entender el funcionamiento de la letra P (Parking).
Cuál es la manera correcta de detener un auto automático, según un mecánico experto
Para muchos conductores, la secuencia de detención suele ser un hábito automatizado que, mal ejecutado, puede perjudicar la transmisión a largo plazo. Al respecto, Gaitán fue categórico en su cuenta oficial: “Paro con el freno y, cuando las ruedas están completamente paradas, meto la P. Esa es la manera correcta”.
El motivo técnico detrás de esta recomendación es sencillo: la posición Parking acciona un trinquete o bloqueo mecánico que inmoviliza los engranajes de la caja. Si se intenta engranar esta marcha mientras el vehículo conserva un mínimo desplazamiento —por más imperceptible que parezca—, los componentes sufren una fricción y tensión innecesaria que acelera su desgaste.
Errores frecuentes al utilizar cajas automáticas
Para alargar la vida útil del sistema de transmisión y prevenir visitas costosas al taller, el especialista enumeró los tropiezos más comunes que cometen los automovilistas:
- Modificar marchas en movimiento: al maniobrar para estacionar, pasar de la marcha hacia adelante (D) a la reversa (R) antes de que el rodado se frene por completo es una práctica nociva.
- Pasar a Neutro (N) en cada semáforo: aunque no constituye una falla técnica grave, resulta innecesario. Las cajas modernas están diseñadas para tolerar la detención temporal en modo Drive (D) mientras el pie se mantiene sobre el pedal de freno.
- Soportar el peso del vehículo con la “P”: utilizar la posición de estacionamiento como sustituto del freno de mano es un error crítico. Si el coche se encuentra detenido sobre una pendiente, la secuencia lógica exige frenar por completo, accionar el freno de mano y recién después llevar la selectora a la posición Parking. De lo contrario, todo el peso del rodado recaerá de golpe sobre los mecanismos internos de la caja.