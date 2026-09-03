Con el comienzo de septiembre y la inminente acreditación de haberes para los beneficiarios de ANSES, el bono para jubilados vuelve a quedar bajo la lupa por una diferencia que puede pasar desapercibida al mirar solamente el monto que figura actualmente en los recibos.

Mientras las jubilaciones tienen actualizaciones mensuales por movilidad, el refuerzo previsional mantiene otro esquema: se mantiene fijo en $70.000 desde su implementación, sin actualizarse por Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

La inflación acumulada durante este período permite hacer una comparación que muestra cuánto habría representado ese mismo adicional si hubiera seguido la evolución de los precios.

El resultado surge de un cálculo con el IPC del INDEC y permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo del bono.

Cuánto valdría el bono de $70.000 si se actualizara por inflación

El bono previsional fue establecido en $70.000 y continúa congelado en ese valor. Para conocer cuánto representaría actualmente si hubiera acompañado la inflación, se puede utilizar la calculadora de variaciones del IPC que ofrece el INDEC.

Según la información suministrada, entre marzo de 2024 y julio de 2026 la variación acumulada del IPC fue del 125,4%. Al actualizar los $70.000 correspondientes a marzo de 2024, el cálculo arroja un valor de $157.799,68.

Cabe destacar que ese monto de casi $158.000 no es el bono que ANSES pagará en septiembre de 2026, sino una comparación hipotética del monto al cual se actualizaría si siguiera el ritmo de la inflación mensual.

El bono previsional fue establecido en $70.000 y continúa congelado en ese valor. (Foto: Shutterstock)

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre

En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,11%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vinculada al IPC. Con la actualización, la jubilación mínima queda en $428.633,20.

Al sumar el refuerzo vigente, quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso de $498.633,20. Para los haberes que se encuentran por debajo de ese límite, el bono puede ser proporcional hasta alcanzar el monto establecido.

Los principales valores de septiembre son:

Jubilación mínima: $428.633,20.

Jubilación mínima + bono: $498.633,20.

PUAM: $342.906,56.

PUAM + bono: $412.906,56.

PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24.

PNC + bono: $370.043,24.

Pensión Madre de 7 hijos: $428.633,20.

Pensión Madre de 7 hijos + bono: $498.633,20.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 de ANSES

En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,11%. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El refuerzo previsional corresponde a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

El requisito para recibir el bono completo está relacionado con el haber que percibe cada beneficiario. En septiembre, el límite para alcanzar el refuerzo completo queda determinado por el monto de $498.633,20.

De esta manera, el escenario oficial para septiembre mantiene una diferencia clara entre el bono efectivamente pagado y su equivalente hipotético actualizado por inflación: ANSES continúa otorgando $70.000, mientras que el cálculo del IPC permite estimar cuánto representaría hoy aquel monto inicial en términos de poder adquisitivo.