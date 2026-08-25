Confirmado por la homologación oficial del CCT 807/23: estos trabajadores tendrán aumentos salariales atados a la inflación hasta diciembre

El Gobierno nacional homologó el acuerdo salarial alcanzado entre la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y las principales cámaras del sector mutual.

La resolución oficial avala la implementación de una cláusula de ajuste automático por inflación para el segundo semestre de 2026 , garantizando la preservación del poder adquisitivo de los empleados de la actividad.

El entendimiento fue rubricado por los representantes sindicales y los directivos de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) junto a la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).

De esta manera, las partes formalizaron un mecanismo de recomposición que marca un precedente en las negociaciones colectivas del sector.

Los detalles del acuerdo y el mecanismo de la cláusula gatillo

El entendimiento alcanzado fija un esquema de indexación directa que afectará de manera directa a los salarios básicos de los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 en todo el país. A partir de este pacto, las escalas salariales se actualizarán automáticamente mes a mes durante todo el segundo semestre de 2026 .

La fórmula de cálculo tomará como referencia estricta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes inmediato anterior.

Confirmado por la homologación oficial del CCT 807/23: estos trabajadores tendrán aumentos salariales atados a la inflación hasta diciembre

De esta forma, los haberes de julio se ajustaron con la inflación de junio, la liquidación de agosto utilizará el dato de julio, y el cronograma continuará en idéntica secuencia hasta concluir en diciembre con el indicador de noviembre.

Retroactivos y el impacto en las escalas salariales

Además de establecer el mecanismo automático para los meses venideros, el acuerdo incluyó un apartado clave para regularizar la situación del mes previo a la homologación .

Las partes dispusieron una actualización de la escala salarial con el IPC de junio, la cual se aplicó de forma retroactiva sobre las remuneraciones correspondientes al mes de julio.

Esta recomposición previa permitió reacondicionar el piso de los salarios básicos convencionales para toda la actividad mutualista en el territorio nacional.

Con esa base reajustada, las entidades y el gremio dejaron ordenado el esquema sobre el cual se calcularán los incrementos mensuales continuos hasta fin de año.