Al igual que los trenes, los servicios de micros de media y larga distancia son un pilar fundamental del transporte interprovincial. En tanto, un nuevo proyecto promete remodelar una de las estaciones más concurridas del país para ampliar su capacidad operativa y brindar atención de mejor calidad a los viajeros.

Remodelan la estación de micro más transitada del interior

La estación de Corrientes fue inaugurada en 1973 en un contexto histórico en donde la población era de 170.000 habitantes. Hoy en día la capital provincial supera los 440.000, lo que supone un problema de logística para el transporte.

Frente a este escenario, dos egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Juan Francisco Insaurralde y Franco Gabriel Quiroz Solla, elaboraron un proyecto para renovar la terminal.

Uno de los principales problemas que detectaron fue la deficiencia funcional de la estación, lo que resulta en áreas de espera insuficientes para la cantidad de usuarios. Los flujos de ingreso y egreso se superponen, lo que genera cruces innecesarios.

Otro de las falencias que encontraron fue que en las avenidas y calles cercanas, en específico en el cruce de Maipú con Nicaragua, se generaba congestión. Esto se debe a que el sector designado al ingreso de los colectivos es utilizado como senda peatonal.

Qué obras se realizarían para mejorar la terminal de micros

La propuesta para mejorar la estación de micros plantea la construcción de una nueva terminal. Los ingenieros analizaron tres posibles nuevas ubicaciones y la más adecuada se encuentra en la intersección de la Ruta Nacional N.º 12 y la Ruta Provincial N.º 5, un lugar estratégico por su conectividad y capacidad de absorción del flujo vehicular.

El proyecto plantea una terminal con capacidad para atender 5.100 pasajeros por día y hasta 550 por hora en momentos pico. Las obras contemplan la construcción de una superficie cubierta de 4.000 metros cuadrados que se suman a otros 1.700 metros cuadrados semi cubiertos.

Se propone una separación definida entre los sectores públicos, áreas administrativas, espacios operativos y sectores técnicos para potenciar la circulación. La orientación estará en zona opuesta al sol para minimizar la incidencia solar directa. Tendrá 26 dársenas para garantizar el movimiento de 423 micros diarios.