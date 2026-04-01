Los medios de transporte juegan un rol fundamental en el desarrollo de las ciudades y los trenes son un servicio clave para conectar las ciudades. En este sentido, un país sudamericano anunció la llegada de una formación que cambiará por completo los métodos de traslado de pasajeros. Recientemente Brasil anunció una gigantesca obra para tener el tren más rápido del continente, el cual alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos urbes de máxima importancia a nivel económico y productivo del país. La obra ferroviaria no tiene precedentes en América del Sur y está previsto que el tren conecte Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, alcanzando una velocidad de 350 kilómetros por hora. Además, se prevé que el tramo pueda completarse en dos horas, lo cual agilizaría la movilidad de pasajeros y ayudaría a aliviar el tráfico de los distritos. Según las estimaciones, el tren TAV (Trem de Alta Velocidade por sus siglas en portugués) podría ir de Río de Janeiro a San Pablo en 1 hora y 45 minutos. Asimismo, se informó que la traza total sería de 510 kilómetros y se trataría de uno de los desarrollos ferroviarios más importantes en la historia del continente. Por su parte, el tramo vial que une Río de Janeiro con San Pablo es de los más transitados de todo Brasil y con la incorporación de este tren de alta velocidad, se reduciría el caudal de vehículos que transitan día a día. Del mismo modo, este tren imitaría a los de última tecnología que se utilizan en Japón y gran parte de Europa. El megaproyecto tiene como objetivo duplicar e incluso triplicar el sistema de ferrocarriles actual debido a que las trazas no superan los 160 kilómetros de longitud. De tal modo, el foco principal que tiene la obra es mejorar e incrementar el flujo de personas que van de una ciudad a la otra y promover un medio de servicio sostenible, más rápido y seguro, modificando por completo el transporte en América del Sur. Las principales características que tendrá el tren de larga distancia Distancia total del recorrido de 510 kilómetros, hasta Campinas.Incluir túneles y viaductos en toda la traza.Velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.Inversión de 10.000 y 20.000 millones de dólares En tanto, se espera que el tren pueda estar operativo a principios del año 2032 y que las obras comiencen en 2027 luego de la etapa de planificación.