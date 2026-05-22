Cambia el recorrido de uno de los trenes más usados de la Ciudad y no pasará por 10 estaciones

Los usuarios habituales de la línea C-5 de Cercanías Madrid deberán tener en cuenta importantes cambios en su recorrido durante las próximas semanas. Renfe ha anunciado que, debido a las obras que Adif realiza en la estación de Atocha Cercanías, los trenes de esta línea en ambos sentidos iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha durante cuatro fines de semana.

Esta modificación afectará a miles de viajeros que utilizan diariamente esta línea, una de las más demandadas de la red de Cercanías de Madrid, que conecta el sur y el oeste de la región con el centro de la capital.

Cambia el recorrido de uno de los trenes más usados de la Ciudad y no pasará por 10 estaciones Renfe

¿Cuándo se producirán estos cambios en la línea C-5?

Según la información oficial, los trenes de la C-5 limitarán su servicio a la estación de Atocha en:

Los dos últimos fines de semana de mayo , es decir, desde este 23 de mayo hasta el 24

Los dos fines de semana posteriores a la visita del papa a Madrid, o sea, 13 y 14 de junio.

Durante estos periodos, los convoyes no circularán más allá de Atocha en ninguna de las dos direcciones (hacia Humanes/Fuenlabrada ni hacia Móstoles-El Soto). Los pasajeros que necesiten continuar su trayecto deberán realizar un transbordo en Atocha a otro tren de la misma línea C-5.

¿Por qué el tren llegará solamente hasta esta estación?

Las obras en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías tienen como objetivo ampliar la capacidad de la estación, beneficiando especialmente a las líneas C-3, C-4 y C-5.

Cambia el recorrido de uno de los trenes más usados de la Ciudad y no pasará por 10 estaciones Renfe

Renfe ha optado por concentrar estos trabajos en fines de semana, días en los que la afluencia de viajeros es menor, con el fin de que la afectación sea la menor posible.

Un dato relevante es que las obras se suspenderán durante el fin de semana de la visita del Papa a Madrid (6 y 7 de junio) para evitar complicaciones durante un evento de gran afluencia en la capital.

¿Cómo afecta a los pasajeros?

Esta línea C-5 es utilizada por residentes de municipios como Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes, entre otros. Al no pasar por 10 estaciones más allá de Atocha durante estos fines de semana, muchos usuarios tendrán que planificar mejor sus desplazamientos.

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