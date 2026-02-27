China volvió a captar la atención global con un proyecto que promete cambiar para siempre el transporte moderno al iniciar un proyecto para construir un tren bala capaz de desplazarse bajo el mar, viajar a 250 kilómetros por hora, y unir en pocos minutos dos ciudades estratégicas separadas por el Estrecho de Bohai. La megaobra ferroviaria submarina se plantea como una de las más ambiciosas del mundo y China prepara una inversión multimillonaria para crear un medio de transporte de pasajeros nunca antes visto. La creación del tren bala submarino tiene como objetivo central resolver un problema histórico de conectividad entre Dalian y Yantai, dos centros urbanos separados por Estrecho de Bohai. Actualmente, la conectividad entre ambos puntos estratégicos para el comercio chino es únicamente en auto, bordeando toda la costa, o vía ferry, lo cual hace que demande muchas horas de viaje. Por tal motivo, con la implementación del tren bala se apunta a acortar drásticamente el tiempo que demanda ir desde un punto hacía el otro e incrementar el intercambio de trabajo regional. El proyecto conocido como Bohai Strait Tunnel está planteado para cubrir los 123 kilómetros de distancia que hay entre Dalian y Yantai, los cuales serán cubiertos por el tren bala capaz de superar los 250 km/h de velocidad. Asimismo, las estimaciones indican un desembolso que oscila entre los 220 mil y 300 mil millones de yuanes, una cifra récord para la infraestructura de China. En cuanto al trazado, el proyecto contempla la construcción de tres túneles paralelos con funciones específicas. Dos estarán dedicados a la circulación de los trenes de alta velocidad y uno funcionará como vía auxiliar para mantenimiento y operaciones de emergencia. Además, se incluirán diferentes centros de monitoreo que operarán con inteligencia artificial para supervisar la infraestructura durante las 24 hs del día para incrementar las condiciones de seguridad. Si bien el megaporoyecto de China de tener un tren bala submarino es uno de los más ambiciosos de toda su historia y se plantea como una solución para la movilidad interna, aún se encuentra en la primera etapa de planificación. No obstante, se estima que la construcción podría iniciarse en 2030 aunque esto dependerá de múltiples factores debido a la envergadura de las obras que deberán ejecutarse en plataformas submarinas.