Las autopistas son fundamentales para optimizar la conectividad, disminuir los tiempos de desplazamiento y fomentar el desarrollo económico. En este marco, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la remodelación y culminación de una de las vías más transitadas, que vinculará 12 municipios.

Se trata de la Autopista Presidente Perón, una obra de gran envergadura que lleva dos décadas en ejecución y que permitirá conectar el norte y el sur del conurbano bonaerense. El proyecto tiene como objetivo completar los tramos faltantes y modernizar la infraestructura para asegurar una circulación más segura y eficiente.

¿Cómo es la nueva vía que atravesará completamente la ciudad de Buenos Aires?

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof creó el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón , un organismo que se encargará de reactivar la obra vial que se abandonó en 2023.

Aunque la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la provincia solicita su traspaso para finalizarla, aunque todavía no se lo aprobaron.

El consorcio tendrá el derecho de actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros por lado para impulsar el desarrollo urbano y productivo.

La autopista conectará la Ruta 7 con la Ruta 2, atravesando 12 municipios. Sin embargo, todavía faltan pavimentar unos 30 kilómetros, lo que llevó a los intendentes de la zona a alertar sobre el deterioro de los tramos inactivos.

Nueva Autopista Presidente Perón: conexión vial para 12 millones de habitantes

La Autopista Presidente Perón se extenderá a lo largo de 83 kilómetros, desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía RP2 en La Plata y contará con:

Dos carriles por sentido

Colectoras

Distribuidores

Pasos a nivel

Iluminación LED

Señalización inteligente

Este corredor conectará los municipios deSan Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui, beneficiando a más de 12 millones de habitantes.

Todavía resta que el Gobierno nacional apruebe el traspaso de la obra para que la ejecute la Provincia de Buenos Aires.

Detalles de los tramos de la mega obra nacional

La mega obra incluye distintos tramos, que se detallan a continuación:

Primera sección

El primer tramo de la obra conecta el Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste a la altura del arroyo Morales. La ruta atraviesa los distritos de Ituzaingó, Merlo y La Matanza. El avance de la obra se sitúa en un 84% sobre un total de 25,6 kilómetros. Este tramo se habilitó parcialmente en 9 kilómetros, desde la Ruta Provincial 40 hasta el acceso al barrio 20 de Junio en La Matanza.

Segundo tramo

Va desde el barrio 20 de Junio, en La Matanza, hasta la Ruta Provincial 58. De su extensión total de 28,4 kilómetros, el avance es del 95%. Se cruzan distritos como La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

El Gobierno provincial reclama el traspaso de la obra al Ejecutivo nacional.

Tercer tramo

Desde la Ruta Provincial 58 hasta la Ruta Provincial 53, con una extensión de 18,6 kilómetros y un avance físico del 85%. Se cruzan San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Cuarto tramo

Esta parte del tramo conecta la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2 en una extensión de 10 kilómetros. Actualmente está judicializado desde septiembre de 2012 y queda pendiente reiniciar el proceso. Solo contempla un avance del 2% y atraviesa los municipios de Florencio Varela y Berazategui.