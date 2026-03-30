Un nuevo modelo de bus eléctrico y digital fue presentado como parte de una tendencia que busca modernizar el transporte público en América Latina, con foco en la sustentabilidad, la eficiencia y la experiencia del usuario. El nuevo sistema se destaca por ser 100% eléctrico, lo que elimina las emisiones contaminantes directas y reduce significativamente el ruido en las ciudades. Además, incorpora herramientas digitales que permiten optimizar recorridos, mejorar la información al pasajero y hacer más eficiente la operación. Este tipo de unidades puede alcanzar velocidades cercanas a los 70 km/h, manteniendo un desempeño similar al de los colectivos tradicionales pero con un impacto ambiental mucho menor. Estos buses pueden trasladar hasta 280 pasajeros, acercándose a la dinámica de un tren urbano, pero con la flexibilidad de circular por calles y avenidas sin necesidad de infraestructura ferroviaria. Este concepto híbrido, entre colectivo y tranvía, busca resolver uno de los principales problemas de las grandes ciudades: mover grandes volúmenes de personas sin saturar el sistema. La incorporación de tecnología también impacta directamente en los usuarios. Estos nuevos buses ofrecen un viaje más silencioso, cómodo y eficiente, con sistemas que permiten monitorear recorridos en tiempo real y mejorar la seguridad a bordo. Además, al tratarse de unidades modernas, están diseñadas para facilitar el acceso y mejorar la calidad del servicio en comparación con flotas más antiguas. En los últimos años, distintas ciudades comenzaron a incorporar flotas eléctricas para reducir la contaminación y modernizar sus sistemas. De hecho, una gran parte de los buses eléctricos que circulan en la región proviene de fabricantes asiáticos, lo que refleja el avance global de esta tecnología en mercados emergentes.