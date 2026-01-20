Inauguran un puente clave sobre una autopista de Buenos Aires y será más fácil y rápido cruzarla de lado a lado

En esta noticia Un modelo que rompe esquemas en el retail argentino

Indian, la marca de moda uruguaya que en el último año se transformó en un fenómeno en las principales ciudades del país por su particular modelo de negocios, abrió su novena tienda en la Argentina y esta vez se animó al barrio de Recoleta.

La inauguración fue el pasado 22 de diciembre, en un espacio de 1.600 m² ubicado en Av. Santa Fe y Ayacucho, uno de los corredores comerciales más transitados de Buenos Aires.

Además de su reconocida propuesta femenina, Indian presenta sus líneas para mujeres, hombres, la línea de lencería femenina y la propuesta para el hogar con decoración, textiles y muebles.

La tienda sumará también una selección de bijouterie y artículos de regalería.

Indian forma parte de Chic Parisien, una empresa familiar fundada por Enrique Manhard con más de 60 años de trayectoria. Actualmente, cuenta con más de 50 tiendas distribuidas entre Uruguay, Paraguay y Argentina.

Un modelo que rompe esquemas en el retail argentino

Indian apuesta por locales amplios, precios accesibles y una rotación constante de productos. Este formato genera una experiencia similar al fast fashion, pero con una propuesta que combina moda y hogar en un mismo recorrido.

La elección de Recoleta responde a una estrategia clara: instalarse en zonas de alto tránsito y fuerte visibilidad. La avenida Santa Fe es uno de los corredores más importantes para el retail de moda, con presencia de marcas nacionales e internacionales y un flujo constante de residentes y turistas.

Indian

El resultado: alto tráfico y tickets con múltiples artículos por compra.

En su tienda insignia de la calle Florida, el flujo diario supera las 10.000 personas, con operaciones que incluyen entre ocho y diez productos por cliente. Este volumen explica la velocidad con la que la marca avanza en nuevas aperturas.

Su expansión en Argentina

Desde su desembarco en Argentina, Indian abrió locales en Florida, Belgrano, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Mar del Plata. La marca ya confirmó su próxima apertura en Rosario para marzo de 2026, sobre avenida Córdoba, lo que completará su presencia en las principales ciudades del país.